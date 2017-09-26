T24 LogoT24 Logo
Medya

Mustafa Akyol, Malezya'da gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Akyol'un gözaltına alınma gerekçesi ise, 'şeriat yasalarına aykırı dinsel çalışmalarda bulunmak'

26 Eylül 2017 15:28

Gazeteci - yazar Mustafa Akyol'un, “Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Arasındaki Ortaklıklar” başlığı altında düzenlenen forumda bir konuşma yapmak için gittiği Malezya'da dün gece (25 Eylül 2017) gözaltına alındı.

"Şeriat kanunlarına aykırı dinsel çalışmalarda bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alınan Akyol, 18 saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı. 

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan Akyol, "18 saat gözaltında kaldıktan sonra özgürüm" dedi; "kendisi için dua eden herkese teşekkür etti."

Forum iptal edildi

Ertelenen forum daha sonra iptal edildi. Mustafa Akyol’un yaşananların ardından ülkeden ayrıldığı ifade edildi. 

Serbest bırakılmasında
Merve Kavakçı mı etkili oldu?

Geçen Temmuz ayında Malezya'ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı'nın, söz konusu gözaltı işleminin ardından Malezyalı yetkililerle iletişime geçerek Akyol'un serbest bırakılmasını istediği iddia edildi.

 

ETİKETLER

Mustafa AkyolMalezyaGözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24