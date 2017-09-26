Mustafa Akyol, Malezya'da gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Gazeteci - yazar Mustafa Akyol'un, “Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Arasındaki Ortaklıklar” başlığı altında düzenlenen forumda bir konuşma yapmak için gittiği Malezya'da dün gece (25 Eylül 2017) gözaltına alındı.

"Şeriat kanunlarına aykırı dinsel çalışmalarda bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alınan Akyol, 18 saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan Akyol, "18 saat gözaltında kaldıktan sonra özgürüm" dedi; "kendisi için dua eden herkese teşekkür etti."

Forum iptal edildi

Ertelenen forum daha sonra iptal edildi. Mustafa Akyol’un yaşananların ardından ülkeden ayrıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılmasında

Merve Kavakçı mı etkili oldu?

Geçen Temmuz ayında Malezya'ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı'nın, söz konusu gözaltı işleminin ardından Malezyalı yetkililerle iletişime geçerek Akyol'un serbest bırakılmasını istediği iddia edildi.