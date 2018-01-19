Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı (2)

VALİDEN YARALILARA ZİYARET

Muş Valisi Aziz Yıldırım, yolcu otobüsünün dereye uçtuğu kazada yaralananları, tedaviye alındıkları Muş Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu\'dan bilgi alan Vali Yıldırım, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada yaralanan 29 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyleyen Yıldırım, \"Hatay\'dan gelen ve ilimize ait bir firmaya ait otobüs, Solhan\'ı geçtikten sonra kaza yapmış. Ne yazık ki vefat eden 6 kardeşimiz var. Bunun dışında da 20 tanesi devlet hastanemizde, 2 tanesi Özel Şifa Hastanesi\'nde, 7 tanesi de Solhan Devlet Hastanesi\'nde olmak üzere 29 yaralımız var. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok. Tedavi edilecekler. Çok kısa sürede şifa bulup, ayağa kalkacaklar, diye umut ediyoruz. İnşallah, bundan sonra öyle kazalarla karşılaşmayız. Bütün yolcularımız, bütün vatandaşlarımız güvenli bir şekilde bir ilden bir başka ile giderler. Öyle ümit ediyoruz, bu son olsun\" diye konuştu.

Sürücüleri yollarda dikkatli olmaları konusunda da uyaran Vali Yıldırım, \"Seyahat edenler, direksiyon başına geçenler, kara yoluna çıkanlar, mutlaka kurallara uymak durumundalar. Buradaki kaza, en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Olayın sesebi, aydınlığa kavuşacak. Ondan sonra açıklama yapmak, daha doğru olur. Orada, yoğun bir kar yağışı var; ama bunun sebebini sadece yağışa bağlamak ve şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz\" dedi.

FOTOĞRAFLI