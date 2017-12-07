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Muş'ta minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MUŞ, (DHA) - MUŞ-Bitlis kara yolunda, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

07 Aralık 2017 19:53

MUŞ, (DHA) - MUŞ-Bitlis kara yolunda, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Muş-Bitlis kara yolunda meydana geldi. Şerafettin Özalp yönetimindeki 49 DA 391 plakalı minibüs, Mehmet Şerif İlingi\'nin kullandığı 49 DD 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü İlingi, olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İlingi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçta bulunan yaralılar Şafi İlingi, Şerafettin Özalp ve Hurinaz Özalp de olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavasinin devam ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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