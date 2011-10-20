-Muş'ta mayın patladı: 3 asker yaralı MUŞ (A.A) - 20.10.2011 - Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı. Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret eden Vali Ali Çınar, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.30 sıralarında Bitlis-Muş karayolunda yol güvenliği devriyesi yapan askeri aracın Altınova beldesi yakınlarında geçişi sırasında patlama olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Muhtemelen bölücü terör örgütü tarafından konulan patlayıcı maddenin infilakı ile aracımız isabet alıyor. Araçta bulunan bir uzman çavuş ve 2 erimiz çeşitli yerlerinden yaralanıyor. Çok şükür şu anda hastanede tedavi altındalar. Ben hepsini bizzat ziyaret ettim. Hepsinin genel olarak durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Hepimize geçmiş olsun.'' Patlamanın olduğu bölgede, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildiren Vali Çınar, olay yerinde de gerekli incelemenin yapıldığını söyledi.