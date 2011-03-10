-MUŞ'TA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI MUŞ (A.A) - 09.03.2011 - Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, birinde 14, diğerinde 17 yolcunun bulunduğu iki minibüs kurtarıldı. Merkeze bağlı Gümüşali köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Naim Özen yönetimindeki 49 J 1006 plakalı yolcu minibüsü, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yaklaşık 5,5 saattir yolda mahsur kalan 14 yolcu, minibüsle Mescitli köyüne hareket etti. Öte yandan, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne giden Mafus Tanrıkulu yönetimindeki 12 AS 677 plakalı yolcu minibüsü, Elçiler köyü mevkisinde mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 7 saat sonra, yolda mahsur kalan 2'si bebek 17 yolcuyu kurtardı. Bu arada, karla mücadele ekiplerinin geç geldiğini öne süren bazı yolcularla karla mücadele ekipleri arasında tartışma yaşandı. İl Özel İdaresi ekipleri, minibüse köye kadar eşlik etti. Mahsur kalan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kar kalınlığı yer yer 1,5-2 metreye kadar ulaşan bölgede çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.