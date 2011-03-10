T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MUŞ'TA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI MUŞ (A.A)

10 Mart 2011 01:33

-MUŞ'TA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI MUŞ (A.A) - 09.03.2011 - Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, birinde 14, diğerinde 17 yolcunun bulunduğu iki minibüs kurtarıldı. Merkeze bağlı Gümüşali köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Naim Özen yönetimindeki 49 J 1006 plakalı yolcu minibüsü, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yaklaşık 5,5 saattir yolda mahsur kalan 14 yolcu, minibüsle Mescitli köyüne hareket etti. Öte yandan, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne giden Mafus Tanrıkulu yönetimindeki 12 AS 677 plakalı yolcu minibüsü, Elçiler köyü mevkisinde mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 7 saat sonra, yolda mahsur kalan 2'si bebek 17 yolcuyu kurtardı. Bu arada, karla mücadele ekiplerinin geç geldiğini öne süren bazı yolcularla karla mücadele ekipleri arasında tartışma yaşandı. İl Özel İdaresi ekipleri, minibüse köye kadar eşlik etti. Mahsur kalan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kar kalınlığı yer yer 1,5-2 metreye kadar ulaşan bölgede çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24