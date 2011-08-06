Muşta ile dövdü, elektro şokla bayılttı, tecavüzü videoya çekti

T24 - Antalya’da eski sevgilisi 34 yaşındaki M.Ç.’nin elektroşok cihazıyla bayıltıp tecavüz ettiği ve bu görüntüleri internete koyup ailesine de CD içerisinde gönderdiği 24 yaşındaki Ö.P., eski sevgilinin yakalanmaması nedeniyle evden dışarı çıkamadığını ve psikolojisinin bozuluğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yakalandığında ceza almasa bile, bir kez ben de onun kafasına muşta ile vurmak istiyorum. Beni defalarca dövdü. En son gözyaşlarıma aldırış etmeden hem tecavüz etti, hem de muşta ile defalarca kafama vurdu. Bir kez bende ona vurmak istiyorum, aynı acıyı o da çeksin" dedi.





Turist rehberi M.Ç,. bir kafeteryada garson olarak çalışan Ö.P.’yi Altındağ Mahallesi’ndeki evine götürüp muşta ile dövüp ardından elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra tecavüz etmiş, yaptıklarını da telefonun kamerasıyla kaydetmişti. Görüntüleri CD haline getirip genç kızın ailesine, mahalle bakkalına, kapıcıya ve apartmanda oturan diğer komşularının posta kutularına bırakan şüpheli, internet üzerinden sosyal paylaşım sitelerine de koydu. Polise sığınan Ö.P.’nin şikayeti üzerine mahkeme kararıyla M.Ç.’nin evine yapılan baskında samuray kılıcından kelepçeye, gizli kameradan tabancaya, elektroşok cihazından porno CD’lere kadar çok sayıda suç aleti ve başka bir kadına ait tecavüz görüntüleri bulundu.



Polis her yerde M.Ç.’yi ararken, tecavüzcünün yakalanmaması nedeniyle Ö.P. korku dolu günler geçirdiğini söyledi. Evden dışarı çıkmayan ve polis tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ö.P.’ye "Ruh sağlığı bozulmuştur" yönünde sağlık raporu verildi. Alınan heyet raporuna istinaden genç kız psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı. Hastane dışındaki zamanlarda ailesiyle oturduğu evden çıkmayan Ö.P., başından geçenleri DHA muhabirine anlattı. Ö.P., "O bir psikopattı. Yıllarca tehdit ve şantajla bana yapmadığı işkence kalmadı. Ailemi ölümle tehdit etti. Bazen ölmeyi istiyordum" dedi.



M.Ç.’nin biran önce yakalanması için dua eden genç kız, "Yakalandığında ceza almasa bile, bir kez ben de onun kafasına muşta ile vurmak istiyorum. Beni defalarca dövdü. En son gözyaşlarıma aldırış etmeden hem tecavüz etti, hem de muşta ile defalarca kafama vurdu. Bir kez ben de ona vurmak istiyorum, aynı acıyı o da çeksin" diye konuştu.

Babasını tehdit etti



Geçen 2 Temmuz’da ev telefonundan arandığını belirten Ö.P.’nin babası A.C.P, arayan kişinin, "Bahçelievler Polis Merkezi’den arıyorum, ben polis memuru Yılmaz. M.Ç. yakalandı ve onunla yüzleştirme yapacağız, hemen karakola gelin" dediğini söyledi. Bunun üzerine üzerini giyinerek evden çıktığını belirten baba A.C.P., "Karanlık sokaktan yanına yaklaşan ve elinde bulunan tüfeği göğsüme dayayan M.Ç., ’Seni ve aileni öldüreceğim. Hepinizin kökünü kurutacağım. Sizleri takip ediyorum’ dedikten sonra tüfekle havaya iki kez ateş edip kaçtı. Bu olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu. Baba A.C.P., bu olaydan iki hafta sonra 17 Temmuz günü de kapılarına CD’lerin bırakıldığını söyledi.

Evde krokiler bulundu



Polisin M.Ç.’nin evine yaptığı baskında ele geçirdiği ajandada onlarca kadına ait ev adresi, araba plakası, kişiler bilgiler, telefon numaraları, nüfus kayıtları ile yakınlarının isim ve adresleri ile evlerinin krokileri bulunduğu ortaya çıktı. Polis tecavüz şüphelisinin bu bilgileri neden kayıt altında tuttuğunu araştırırken; bir emniyet yetkilisi M.Ç.’nin saplantılı olabileceğini ve kendisiyle ilgilenen ya da ilgilenmeyen kadınların özel bilgilerine ulaşarak tehdit ve şantaj için kullanıyor olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. Evde bulunan porno CD’ler ve tecavüz görüntülerinin ise bazılarının cep telefonuyla bazılarının da eve yerleştirilen ve şu an savcılıkta bulunan delil dosyasında olan gizli kamera ile kaydedildiği açıklandı.



