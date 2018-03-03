T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ (DHA)- MUŞ'un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çapışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

03 Mart 2018 20:54

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ (DHA)- MUŞ\'un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çapışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Malazgirt\'in Günkoru köyü mevkiinde meydana geldi. Malazgirt\'ten Ağrı istikametine gitmekte olan Mehmet Polat yönetimindeki 61 AF 489 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Taylan Çetin yönetimindeki 35 MIP 64 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hanifi ve Saime Polat olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 6 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, araçta sıkışarak hayatını kaybeden Hanifi ve Saime Polat\'ın cesetlerinin çıkarılması için de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine giden AFAD ekiplerinin hurdaya dönen araçtan çıkardığı Hanifi ve Saime Polat\'ın cesetleri, Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden iki kişinin hasta ziyareti için Ağrı\'nın Tutak ilçesinden Malazgirt\'e geldiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nejdet ARMAĞAN MUŞ DHA MUŞ MalazgirtKazaGünkoruMalazgirt AğrıMehmet PolatAFTaylanMIPKazada HanifiSaime PolatOlayMalazgirt Devlet HastanesiHanifiAfetAcil Durum AFAD MüdürlüğüneAFADKazadaAğrı TutakMalazgirt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24