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Muş'ta iki mevsim bir arada

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - SON yılların en kurak kışının yaşandığı Muş'ta, ova köylerinde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor

18 Ocak 2018 12:39

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - SON yılların en kurak kışının yaşandığı Muş\'ta, ova köylerinde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. 
Merkez Çatbaşı köyü sakinleri, kuraklık nedeniyle cami imamıyla birlikte \'kar duası\'na çıkarken, bin 800 rakımlı merkez Çengilli köyünde ise kış, tüm şiddetiyle yaşanıyor. Muş\'ta iki mevsimin bir arada görüldüğünü söyleyen Çengilli Köy Muhtarı Alaattin Yöndem, \"Ovadaki köyler, baharı bizim gibi dağ köylerindekiler ise kışı yaşıyor. \'Kışın iki yüzü\' dedikleri bu olsa gerek. 3 kilometre uzaklıktaki köylerde koyunlar, doğada otlarken, bizi hayvanlara karlar içinde yem veriyoruz\" diye konuştu.
Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mustafa Yöndem ise küçükbaşların dışarıda yemlendiğini belirterek, saman ve otları sırtlarında ya da kızakla taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Kar yağışının ve soğuk havanın çalışmalarını etkilediğini kaydeden Yöndem, yaşamlarını sürdürmek için her gün bu işleri yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.
Öte yandan kuraklık nedeniyle bir süre önce \'kar duası\'na çıkan Çatbaşı köyü imamı Ayhan Aymelek de \"Kışın karın yağması kadar iyi bir şey olamaz. Dağ köylerindekiler, bunun kıymetini bilsinler. Kuraklık yaşanırsa herkes perişan olur\" dedi.

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