T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş'ta eğitimi 'kar' tatili

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı

17 Ocak 2019 00:17

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \"17 Ocak 2019 Perşembe günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Muş merkez ve Varto ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nejdet ARMAĞANMUŞ DHA MUŞValiliktenOcakPerşembeMuşVartoAyrıca Muş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24