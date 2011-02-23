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Yaşam

MUŞ'TA EĞİTİME YENİDEN BAŞLANDI MUŞ (A.A)

23 Şubat 2011 11:54

-MUŞ'TA EĞİTİME YENİDEN BAŞLANDI MUŞ (A.A) - 23.02.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde dün meydana gelen deprem nedeniyle bir gün ara verilen eğitime, bugün yeniden başlandı. Bulanık Kaymakamı Ferit Görükmez, deprem nedeniyle ilçe merkezindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu, ilçeye bağlı Örenkent ve Karaburun köylerinde yaklaşık eski 15 evin ciddi hasar gördüğünü belirtti.  Bugün itibarıyla da hasar tespit çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Görükmez, şunları kaydetti: ''Yıkılma tehlikesine karşı hasar gören evlerdeki vatandaşları tahliye edeceğiz. Muş Valiliği ile gereken tedbirler alınacak. Evleri hasar gören vatandaşlara her konuda yardımcı olacağız. Hasar tespit komisyonu tarafından yapılacak hasar tespit sonuç raporuna göre gerekenler yapılacak. Vatandaşın mağdur olmaması için her ihbarı değerlendiriyoruz.'' Görükmez, ilçede gün içinde okullarda yapılacak hasar tespit çalışmaları neticesinde, hasar gören okul sayısının belirleneceğini ve bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

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