Muş'ta dershaneye molotoflu saldırı

Muş'un Bulanık ilçesinde akşam saatlerinde yüzleri maskeli bir grup, ilçe merkezindeki özel bir dershaneyi molotofkokteylleriyle yakmak istedi.

Göstericilerin attıkları taşlarla dershanenin camları kırılırken, molotof kokteylleri nedeniyle dershanenin idare bölümünde de yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yurt bölümünde de hasar meydana geldi.

Saldırganlara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, saldırganları dağıtarak dershane çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

'Polis olaya müdahale etmedi' iddiası

Baskının gerçekleştirdiği sırada polisin de bölgede bulunduğu ancak ilk başlarda olaya müdahale etmediği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre; Bulanık kaymakamının ilçede bulunmaması üzerine Malazgirt kaymakamı olay yerine geldi. Kaymakamın Emniyet Müdürünü uyarması sonrasında polislerin mahsur kalan personeli kurtararak son anda faciayı önlediği öğrenildi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü'nün Malazgirt Kaymakamı'nın müdahalesi etmesi sonrasında olayla ilgilenmesi tepkilere neden olduğu iddialar arasında.