Muş'ta büyükbaş sürüsü, bataklıkta mahsur kaldı

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'un Korkut ilçesinde, köylülere ait 120 büyükbaş, sazlıkta çamura saplanarak, mahsur kaldı. AFAD ekipleri ve köylülerin yaptığı çalışmalarla hayvanların büyük bölümü kurtarıldı. Bataklıkta kalan 15-16 hayvanı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde meradan getirilen 120 büyükbaş, köyün aşağısında yer alan sazlıktan geçirilmek istenirken, çamura saplandı. Sazlıkta mahsur kalan hayvanları kurtaramayacağını anlayan çobanın haber vermesiyle bölgeye gelen köylüler, büyükbaşlar için seferber oldu. Ellerine aldıkları halatlarla hayvanlardan 60\'ını kurtaran köylüler, jandarmayı da arayarak, yardım istedi. Sabaha kadar kurtarma çalışması yapan köylüler, hayvanların büyük bölümünü saplandıkları çamurdan kurtarmayı başardı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmasını Korkut Kaymakam Vekili Ahmet Özkan ile İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de takip etti.

Alanda sabaha kadar kurtarma çalışması yaptıklarını anlatan hayvan sahiplerinden Fesih Gök, \"Dün akşamdan beri AFAD ile birlikte yaptığımız çalışmalarda, hayvanların büyük bölümünü kurtardık. Şu anda bataklıkta 15-16 hayvan kaldı. AFAD ve köylülerle birlikte onları da kurtarmaya çalışıyoruz. Herkes, kendi imkanıyla bazen hayvanı sırtlayarak bazen çekerek, çıkarmaya çalışıyoruz. Evden getirdiğimiz samanları, hayvanlara yedirdik. Ayrıca kurt saldırısının önüne geçmek için sabaha kadar da hayvanların başında bekledik\" diye konuştu.



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