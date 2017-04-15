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Muş'ta bir belediyeye daha kayyım atandı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanlığı'na kayyım atandı

15 Nisan 2017 02:43

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanlığı'na, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan kayyım olarak atandı.

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılaması devam eden ve bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bulanık'a bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abdullah Aydın'ın yerine Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan kayyım olarak atandı. 

Muş Valiliği tarafından yapılan görevlendirmenin ardından beldeye giden Hacı Arslan Uzan, görevine başladı.
 

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Hacı Arslan UzanmuşbulanıkkayyımRüstemgedik Belde Belediye Başkanlığı

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