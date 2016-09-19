Muş'ta askeri araca saldırı; 2 asker yaralı

Muş'un Harman köyü yakınındaki karayoluna önceden yerleştirilen bomba, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; merkeze bağlı Kızılağaç Jandarma Karakolu’nda görevli bir uzman çavuş ile bir erin içerisinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında, daha önce PKK tarafından yola döşenen bomba infilak ettirildi.

Patlamada araç içerisinde bulunan askerler hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyon başlatıldı.