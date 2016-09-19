T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş'ta askeri araca saldırı; 2 asker yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bölgede operasyon başlatıldı

19 Eylül 2016 17:22

Muş'un Harman köyü yakınındaki karayoluna önceden yerleştirilen bomba, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; merkeze bağlı Kızılağaç Jandarma Karakolu’nda görevli bir uzman çavuş ile bir erin içerisinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında, daha önce PKK tarafından yola döşenen bomba infilak ettirildi.

Patlamada araç içerisinde bulunan askerler hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyon başlatıldı. 

ETİKETLER

AskersaldırıMuşaskeri araç

İlgili Haberler

Erzincan’da askeri araç takla attı!

Kazada 3 asker yaralandı

Suriye’de 1 Türk askeri yaralandı

Asker, yaralanan 6 ÖSO militanı ile Kilis’e getirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24