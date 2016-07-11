Erzincan’da askeri araç takla attı!

Erzincan'da askeri aracın takla atması sonucu 1'i astsubay 3 asker yaralandı.

Yeni Şafak’ın haberine göre kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolunun 25nci kilometresinde Heybeli köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas yönünden Erzincan istikametine giden İsa Özder idaresindeki 24 AH 588 plakalı özel otomobil, önünde seyreden Haydar Araz yönetimindeki 724055 plakalı askeri aracı sollarken, dikkatsizlik sonucu yandan hafif şekilde çarptı. Kontrolden çıkan askeri araç takla atarak ters şekilde durdu.

Kazada askeri araçta bulunan Astsubay Ali Kararan ile erler Haydar Araz ve Muhammed Fidan yaralandı. Ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.