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Muş'ta ağıldaki koyunlara kurtlar saldırdı: 10 koyun telef oldu, 25'i yaralandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kurtların saldırdığı 300 koyundan 10'u telef olurken, 25'i de yaralandı

03 Kasım 2017 14:43

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta kurtların saldırdığı 300 koyundan 10\'u telef olurken, 25\'i de yaralandı. Kurtlardan korkup dağa doğru kaçan 67 koyun ise kayboldu.
Merkeze bağlı Sudurağı köyünde Şerafettin Tan\'a ait 300 koyunun yer aldığı ağıla gece yarısı kurtlar saldırdı. Ağıldaki sesleri duyan sürü sahibi, köylülerin de yardımıyla kurtları ağıldan uzaklaştırdı. Yapılan incelemede 4 koyunun telef olduğunu, 25 koyunun da yaralandığını tespit eden köylüler, 73 koyunun ise ağılda olmadığını fark etti. Hemen dağlık bölgede arama yapan köylüler, ormanlık kısımda da 6 koyunun telef olduğunu gördü. Saatlerce arama yapan köylüler, kaybolan 67 koyunu bulamadan köye döndü. Haber verilmesi üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde görevli veteriner hekimler, yaralı koyunlara müdahalede bulunurken, koyunların da küpe numaralarını alarak sistemden düşüşlerini yaptı.
Köy halkından Mehmet Tan, saat 02.00 sıralarında kurtların ağıla girdiğini belirterek, \"Kurtlar ağıla girmiş ve 10 koyunu telef etmiş. 67 koyun da dağa kaçıp kaybolmuş. Köylülerle birlikte tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Şu anda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden arkadaşlar gelmiş. Yaralı olan hayvanlara müdahale ettiler\" dedi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nde görevli Veteriner Hekim Murat Yücel de, haber verilmesi üzerine köye geldiklerini ifade ederek, \"Yaşanan saldırı sonucunda telef olan hayvanların kulak küpe numaralarını alarak sistem üzerinden düşüşünü yapacağız. Ayrıca yaralı olan hayvanlara da gerekli müdahaleyi yaptık\" diye konuştu.

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