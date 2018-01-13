Muş'ta ağaçlar kırağı tuttu

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta hava sıcaklığını gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş, Otaç Azıklı ve Böğürdelen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan ağaçlar, yapraklarına düşen kırağı ile beyaza büründü. Koğuktaş Köyü Muhtarı Ebubekir Köylüler, bu yıl geçen yıllara göre kar yağışının az olduğunu ancak, havaların özellikle de gece çok soğuduğunu belirtti. Yüksek kesimlere sis ve soğuk havanın etkisiyle ağaçların kırağı ile kaplandığını belirten Köylüler, her sabah güzel bir görüntü ortaya çıktığını söyledi.

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