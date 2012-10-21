Muş'ta 80 kilogram patlayıcı imha edildi

Muş-Kulp karayolu üzerinde, tuzaklanmış, iki adet patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulundu. Muş Valiliği 80 kilogram patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle;

''PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ekim 2012 günü saat 15.00 sıralarında Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca, Muş-Kulp karayolu 37. kilometresi Keklik çeşmesi mevkisinde yapılan yol, menfez ve köprü araması esnasında, karayolu içerisindeki menfeze tuzaklanmış iki adet patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulundu.

20.10.2012 günü saat 16.00'dan itibaren olay bölgesine Muş İl Jandarma Komutanlığı patlayıcı madde imha unsuru ve mayın arama köpek timi sevk edilmiştir. Yapılan incelemede patlayıcının iki ayrı 12 kilogramlık tüp içerisinde 80 kilogramlık uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı madde düzeneği olduğu tespit edilmiştir. El yapımı patlayıcı madde, Cumhuriyet Başsavcısı talimatı doğrultusunda olay yerinde tahrip edilerek tahkikata başlanılmıştır'' denildi.