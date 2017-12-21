Muş'ta 68 yıl sonra ilk kez opera sahnelendi

Muş’ta 68 yıl sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Muş Alparslan Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Kanlı Nigar Müzikali sahnelendi.

Valilik, belediye ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat’ın katkıları ile sahnelenen müzikali izlemek için gelenler 1500 kişilik salonu doldurdu.



68 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın geldiği Muş’ta izleyiciler, Kanlı Nigar Müzikali ile 2 saat boyunca keyifli anlar geçirdi.



"Büyük ilgi ve alaka ile karşılandık"

Devlet Opera Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş, Muş'a 68 yıl sonra opera olarak ilk defa gelmenin gururu içerisinde olduklarını söyledi.



Turnelerde Doğu illerinde temsil edilmesine öncelik verdiklerini söyleyen Arzu Sugüneş "74 kişilik bir ekip, oyunu operet tarzında sahneledi. Büyük ilgi ve alaka ile karşılandık" dedi. (DHA)

