Mussolini’nin torunu Lazio’ya imza attı

İtalya’nın bir dönem başbakanlığını yapan diktatör Benito Mussolini’nin torununun çocuğu Romano Benito Floriani Mussolini, İtalya Serie A ligi ekiplerinden Lazio’nun 19 yaş altı takımına resmi imzayı attı. Başkent Roma’nın en önemli iki ekibinden biri olan Lazio, maçlarda verdikleri faşist selamı ve yaptıkları ırkçı tezahüratlarla nam salmış taraftarlarıyla biliniyor.

1922 ila 1943 yılları arasında İtalya Başbakanlığı yapan ve diktatör Adolf Hitler’e ilham kaynağı olan Benito Mussolini’nin torununun çocuğu Romano Benito Floriani Mussolini, İtalya Seri A takımlarından Lazio’ya imza attı.

İtalya’da ırkçı görüşleriyle bilinen Lazio ekibine imza atan Mussolini’nin imzası İtalya’da birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Roma şehrinin en önemli iki takımından biri olan ve maçlarda verdikleri faşist selamı ile bilinen Lazio, yaptıkları ırkçı tezahüratlarıyla nam salmış taraftarlarıyla biliniyor.

Ünlü diktatör Benito Mussolini'nin torunu Romano Benito Floriani Mussolini, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu eski üyesi Alessandra Mussolini’nin de oğlu.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Mussolini, futbol uzmanları tarafından umut vaat eden ve çalışkan bir oyuncu olarak tanımlanıyor.

"Alçak gönüllü bir çocuk"

Lazio genç takımının teknik direktörü Mauro Bianchessi, İtalyan medyasının Mussolini Jr. adını verdiği Romano'yla iki yıl boyunca çalıştığını ve şimdi çalışmasının meyvelerini topladığını söyledi. Bianchessi, “İki yıl boyunca oynamadığında bile asla sızlanmayan alçak gönüllü bir çocuk. Onu sevdim. Henüz tecrübeli bir futbolcu değil ama umut vaat ediyor. Soyadı biraz ağır tabii ki. Ebeveynleriyle hiç konuşmadım. Fakat önemli olan futbolcunun oynamayı hak edip hak etmediği. Başka bir şey değil” dedi.

"Mussolini adı Lazio için büyük bir yük"

Mussolini Jr. siyasetle ilgilenmediğini söylese de Il Fatto Quotidiano adlı İtalyan gazetesinde “Mussolini adı, Lazio için ağır bir yük” ifadeleri yer aldı. Yazının devamında, Lazio’nun maçlarını oynadığı Roma Olimpiyat Stadyumu’nda takımın taraftarlarıyla özdeşleşmiş “Curva Nord” adlı bölümün, faşist selamı ve ırkçı tezahüratlarla bilindiğine dikkat çekildi.

Yazıda, Lazio taraftarının, faşist karakterini ortaya çıkarmakta hiç vakit kaybetmediği vurgulanırken “Birinin Duce’yı (Mussolini'nin “lider” anlamına gelen lakabı) yüceltmeye başlaması an meselesi” ifadeleri kullanıldı.

Lazio’ya imza atan Mussolini’nin babası (Diktatör Mussolini’nin torunu) Alessandra Mussolini ise imzaya dair, “Diyecek hiçbir şeyim yok. Bu dışında kalmayı tercih ettiğim bir konu. Oğlum özel hayatına veya seçimlerine karışılmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın haberine göre, Lazio’nun geçtiğimiz yıl dağılan Irriducibili adlı taraftar grubu, maçlarda açtıkları ırkçı pankartlar, gamalı haçlar ve faşizme ilişkin hatıra eşyalarıyla ünlenmişti.

2005 yılında ise ezeli rakipler Lazio’yla Roma arasında oynanan maçta, Lazio futbolcusu ve eski Irriducibili üyesi Paolo Di Canio, faşist selamı vermişti. Di Canio, daha sonra yaptığı açıklamada “Ben ırkçı değil, faşistim” demişti.