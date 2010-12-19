-MUŞMAL: YANLIŞ ANLAŞILDIM KIRKLARELİ (A.A) - 19.12.2010 - Merkez Valiliğine atanan Kırklareli Valisi Muammer Muşmal, dünkü basın toplantısının, bazı gazete ve internet sitelerinde ''Her genç kızın başına gelir'' şeklinde yer almasıyla ilgili olarak, ''Haberlerin başlığı gerçekleri yansıtmamakta olup, maksadı dışında kullanılarak, yanlış yorumlara sebebiyet vermiştir'' dedi. Vali Muşmal yaptığı yazılı açıklamada, dün makamında yaptığı basın açıklamasından sonra bazı gazete ve internet sitelerinde ''Her genç kızın başına gelir'' başlığıyla haberler yayımlandığını belirtti. Sohbet esnasındaki bir sözün maksadı dışında kullanıldığını ifade eden Muşmal, şunları kaydetti: ''Basınla yaptığım toplantının içeriği Merkez Valiliğine atanmamla ilgili açıklamalardan ibarettir. Toplantının sonunda sohbet esnasında kullanılmış bir söylem yanlış anlaşılmıştır. Haberlerin başlığı gerçekleri yansıtmamakta olup, maksadı dışında kullanılarak, yanlış yorumlara sebebiyet vermiştir.''