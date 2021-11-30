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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili paylaşım yapan kaymakam: İdam geri getirilmeli

"TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli"

30 Kasım 2021 11:21

Şanlıurfa’nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan  10 gün sonra ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal ilgili  sosyal medyada yaptığı paylaşımda "TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" dedi. 

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, Müslüme Yağal'ın da ölümünü hatırlatarak, Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilerek, cinsel istismarda bulunulmasına tepki gösterdi. İdam çağrısında bulunan Kaymakam Duman, "Bu insanlıktan nasibini almamış mahlukları idam etmedikçe toplumsal huzurdan, adaletten bahsetmeyelim. Müslime’nin çığlığı hâlâ kulaklarımızı sağır ederken acilen TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" mesajını paylaştı. (DHA)

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