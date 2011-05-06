'Müslümanlık satanların maskesini indireceğim'

T24 - Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Kahramanmaraş ve Malatya’daydı. Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde halka seslenen Kılıçdaroğlu “Allah ile kul arasındaki manevi duyguyu kimse ölçemez. Memlekette kul hakkı yiyip Müslümanlık satanların da maskesini indireceğim.” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın konvoyuna eşlik eden polis aracına düzenlenen saldırının seçim öncesi yapılmasının manidar olduğunu belirterek, “Türkiye terörden büyük acılar çekti, toplumun tüm kesimlerinin teröre karşı duyarlı olması gerek. Toplumsal mutabakat çerçevesinde hareket etmek gerekiyor” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Araya kimse girmesin'



Kılıçdaroğlu Elbistan’daki seçim bürosu önünde partililere seslendi. İnsanın düşüncesiyle, kimliğiyle Allah’ın yarattığı en değerli varlık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Biz politikayı din ekseni ve etnik kimlik üzerine kurmayız. Allah ile kul arasındaki manevi duyguyu kimsenin ölçmeye, tartmaya, sorgulamaya ne hakkı vardır ne de yetkisi vardır. Etnik kimlik siyaseti bizim konumuz olamaz. Ama bu memlekette kul hakkı yiyip Müslümanlık satanların da maskesini indireceğim. Öyle gideceksin vatandaşa gelince din iman, köşeyi dönünce han hamam... Nereden çıkıyor bu düzen.”





'Bu zenginlik nereden'



Kılıçdaroğlu, SSK genel müdürlüğü dönemini eleştiren Başbakan Erdoğan’ı da canlı yayında karşı karşıya gelmeye davet etti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Başbakan benim SSK Genel Müdürlüğüm dönemini eleştiriyor. Yırtık ayakkabıyla siyasete girmiş ‘ben SSK emeklisiydim’ diyor. SSK emeklisi olup 9 yılda dünyanın en zengin insanı olan var mı? Sayın başbakanla istediği televizyon kanalında SSK kurumunu konuşalım. Millete efeleniyorsun, gel karşıma da efelen bakalım”.





'Allah’ına kurban olayım Malatya’nın'



Doğu ve Güneydoğu Bölgesi seçim gezilerinin ilk bölümünü Malatya’da sonlandıran Kılıçdaroğlu burada ise şunları söyledi: “1 milyon 700 bin çocuğumuzun annesine sesleniyorum; çocuğunuzun hakkı yenmiştir oyunuzu AKP’ye vermeyin. Aileler, AKP’ye oy verirlerse çocuklarına haksızlık etmiş olurlar. Çocukların umutlarıyla oynamak günah değil mi? İtirazlar sonucu bazı çocuklarımızın puanı yükseldi. Böyle sınav mı olur? Bir sınavı yapamayan ülkeyi yönetemez kul hakkı yemeden diyemez. Bir sınava yapamayan bu ülkede iktidar olmamalıdır, olmayacaktır. Allah’ına kurban olayım’ diye bağırıyorsunuz. Recep Bey yine bir şeyler söyleyecek. Ama hiç merak etmeyin, ben de Malatya’nın Allah’ına kurban olayım. Ne söylerse söylesin”.





'Başbakan halk kültürünü öğrensin'



Kılıçdaroğlu, Malatya’dan ayrılmadan önce Konak Beldesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Siirt’teki konuşmanızda ‘Statükocunun Allah’ı Ankara’da’ demiştiniz. Başbakan Erdoğan buna tepki gösterdi. Hatta istifa ve özür istedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Halk kültürünü öğrensin. Halktan kopuk olan, halkın kültürünü bilmeyen adam buna tepki gösterecektir. Siyasette din kullanılmaz, ayıptır, günahtır. Başbakan’ın da yaptığı odur” yanıtını verdi.





'Göçük bölgesini ziyaret etti'



Göçük nedeniyle 9 kişiye mezar olan Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ndeki Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne kömür sağlanan Çöllolar Kömür Sahası’na giden Kılıçdaroğlu “Burada acı daha fazla derinleşmeden cenazelerin ailelerine teslim edilmesini diliyoruz” diye konuştu. Oğlu toprak altında kalan acılı bir baba CHP Liderine sarılarak ağladı ve yardım istedi.





