Müslümanların kullandığı çöpçatanlık sitesi hacklendi

Müslümanların kullandığı bir çöpçatanlık sitesinin 150 bin üyesinin kişisel bilgileri ve birbirlerine gönderdikleri 700 binden fazla mesaj internete sızdı.

Muslim Match adlı sitenin ana sayfasındaki mesajda, "Sitemizde bir güvenlik ihlali olduğunun haberini aldık. Sistemlerimizi gözden geçiriyoruz ve güvenliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" yazıyor.

Teknoloji haber sitesi Motherboard’a göre, sızdırılan veriler arasında üyelerin isimleri, çalıştıkları ve yaşadıkları yerler; email, Skype ve bilgisayarlarının IP adresleri, ve medeni durumları var.

Sızan mesajlardan birinde, "Seninle evlenmek istiyorum. Eğer kabul edersen fotoğraflarımı ve kişisel bilgilerimi göndereceğim", diğerinde "Benimle konuşmak hoşuna gidecek. İçten ve dürüstüm. Gerçekten bu hayatta ve sonrasında arkadaşım ve yoldaşım olabilecek doğru bir Müslüman arıyorum" yazıyor.

Güvenlik açığı, haveibeenpwned adlı sitenin kurucusu siber güvenlik uzmanı Troy Hunt tarafından keşfedildi.

Muslim Match, Facebook sitesindeki açıklamasında kendisini, "Bekar, boşanmış, dul ve evli Müslümanların fikir alışverişi yapmak ve kendilerine uygun bir eş bulmak için bir araya geldiği bir internet sitesi" olarak tanımlıyor.

Sitenin üyelerin İngiltere, ABD ve Pakistan’da yaşadıkları düşünülüyor.