Müslümanları kızdıran dizi

İlk bölümü dün yayınlanan “Citizen Khan” (Vatandaş Khan) adlı komedi dizisi “Müslümanları aşağıladığı” iddiasıyla izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Müslüman bir cemaat lideriyle ailesinin hayatından kesitler sunan dizi yayınlandıktan hemen sonra TV kanalına 200 civarında şikayet geldiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden de yapılan eleştiriler en çok ailenin kızının babasının geldiğini anlayınca türbanını takarak Kur’an okumaya başladığı sahne üzerinde yoğunlaştı.

6 bölümlük dizinin yaratıcısı aynı zamanda dizinin başrolünde yer alan Müslüman İngiliz Adil Ray. Müslümanların tepkisini çeken “Vatandaş Khan”da cami müdürünü Kris Marshall, Khan’ın eşini ise Shobu Kapoor canlandırıyor.

'İlk bölüm başarılıydı'

BBC yetkililerinden biri dizinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra aldıkları tepkileri şu sözlerle dile getirdi:

“Citizen Khan gece saati diliminde reytinglerin %21,5’ini alarak toplamda 3,6 milyon kişi tarafından izlendi. Bu rakamlarla ilk bölümün başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni yayınlanmaya başlayan komediler her zaman farklı tepkilere yol açar. Karakterler, ait oldukları toplumdaki bütün bireyleri temsil etmek zorunda değil. Burada görülenler kurgusal komik karakterler”

Diziyi izleyenlerin Twitter yorumlarından bazıları şunlar:

“Dün yayınlanan Citizen Khan adlı diziden iğrendim. Böyle bir konsepti yaratan kişiye yazıklar olsun”

“Citizen Khan’ı izledim. Oldukça kaba öğeler içeriyor. Bu yüzden de insanların neden bu kadar rahatsız olduğunu anlayabiliyorum''

“Neden İslam böyle kötü bir şekilde yansıtmaya çalışılıyor?''

“Citizen Khan saygısızlık örneği bir dizi olmuş. Konuya dini dahil ederek sınırı aşmışlar”