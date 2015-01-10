Müslümanlardan saldırıya tepki



Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Mazyek, gösteriye Başbakan Angela Merkel'in de katılacağını söyledi. Mazyek Sosyal Demokrat Parti'den isimlerin de gösteride yer alacağını ifade etti.

Merkel bugün Hamburg'da yaptığı açıklamada Paris’teki saldırılara tepki olarak Almanya'da ortak ve büyük bir dayanışma gösterisi düzenlenmesi halinde buna katılacağını söylemişti.

Hamburg'da yaptığı açıklamada Merkel bu tarz bir etkinliğin düzenlenmesi halinde “Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) yönetiminin evde oturmayacağını” belirtti.

Başbakan Merkel böyle bir girişimin başlatılıp başlatılmayacağının partiler arasında pazartesi günü görüşüleceğini ifade etti. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber'in SPD'li meslektaşı Yasmin Fahimi ile temaslara başladığını belirtti.

SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel cuma günü demokratik partilere, dinî cemaatlere, işverenlere, sendikalara, sosyal birliklere ve toplumsal gruplara yönelik bir mektup kaleme almıştı. Gabriel mektubunda “Almanya ve Avrupa'da barışçıl ve demokratik bir bir arada yaşam için” birlikte gösteri yapma çağrısında bulunmuştu.