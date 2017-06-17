Müslümanlardan İslamcı teröre tepki

Kent merkezindeki Heumarkt meydanında toplanan kalabalık buradan topluca harekete geçti. "İslam adına” işlenen terör eylemlerinden rahatsızlık duyan Müslümanlar, Köln sokaklarından tüm dünyaya terörizme mesafeli oldukları mesajını verdi.

Gösteri yürüyüşünde Müslümanları, diğer din ve inançlardan çok sayıda kişi de yalnız bırakmadı. Siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, insani yardım örgütleri, Katolik ve Protestan kiliselerinden temsilciler Müslümanlarla birlikte omuz omuza yürüdü.

Kaddor: Eğer siz İslamcıların yolunu seçerseniz, dışlanırsınız

Etkinliğin organizatörlerinden İslam bilimci Lamya Kaddor, bu denli geniş katılımlı bir gösteriyi düzenleme gerekçelerini şöyle dile getirdi: “Biz Müslümanlar, gençlerimize şu mesajı vermeliyiz: Eğer siz İslamcıların yolunu seçerseniz, dışlanırsınız. Tıpkı demokratik bir toplumda genç Neonazilerin yerlerinin olmadığı gibi.“

Kaddor, Müslümanların sürekli “Teröre mesafeliyiz“ mesajları vermelerinin yanında artık din adına öldürme yetkisine sahip olduğunu sananları toplumun dışına itmeleri gerektiğini ifade etti.

Köln’de en yoğun Türk esnafın bulunduğu Keup Caddesi’nde faaliyet gösteren Esnaf Birliği’nin Başkanı Meral Şahin de bir konuşma yaptı. Şahin, “Allah adına cinayet işlenemez. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Etkinliğe Köln Belediye Başkanı Elfi Scho Antwerpes, Köln Hristiyan Birlik Partisi CDU Başkanı Bernd Petelkau, Almanya Türk Toplumu Eş Başkanları Gökay Sofuoğlu ve Atilla Karabörklü de katıldı.

Gökay Sofuoğlu DW Türkçe’ye verdiği demeçte, İslami terörizmin en çok Müslümanlara zarar verdiğini vurgulayarak, “Bu etkinliği İslam adına terör eylemlerinin yapılamayacağını vurgulaması bakımından önemsiyoruz ve destekliyoruz" dedi.

Türk Alman Akademisyenler Platformu (TD-Platform) Başkanı Handan Anapa da DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Almanya’daki Müslümanların terör eylemlerinden son derece rahatsız olduğunu söyledi. Anapa, “Bugün burada biz İslam adına işlenen terör eylemlerini onaylamadığımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz“ diye konuştu.

DİTİB katılmadı

Almanya'da faaliyet gösteren çok sayıda Müslüman kuruluşunun öncülüğünde "Nicht mit uns” (Bizimle değil) sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Liberal İslam Birliği ve Almanya Müslümanları Merkez Konseyi gibi kuruluşlar destek verirken, ülkenin en büyük İslami çatı kuruluşu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) katılmadı.

"Müslümanları damgalar”

DİTİB yetkilileri gösteriye katılmama sebeplerinden biri olarak, Ramazan’da oruçlu insanlardan güneş altında saatlerce gösteri yapılmasını talep etmenin makul olmamasını gösterdi.

DİTİB’den yapılan açıklamada ayrıca bu talebin özel olarak Müslümanlara yöneltilmesinin onları damgaladığı, uluslararası terörü Müslümanlara, onların cemaat ve camilerine indirgeyerek yanlış bir mesaj verdiği bildirildi.

Merkel'den tepki

DİTİB’in barış yürüyüşüne katılmama kararına Başbakan Angela Merkel’den tepki geldi. Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Almanya’daki Müslüman cemaatlerin en büyük çatı örgütü olan DİTİB’in gösteriye katılmamasının “yazık” olduğunu belirterek hayal kırıklığını dile getirdi. Ayrıca Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da DİTİB’i bu kararından dolayı eleştirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

Tuncay Yıldırım