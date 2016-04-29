Müslümanlardan İslam karşıtlarına davet



Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, bir süredir İslam karşıtı söylemleri ile gündemde olan sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Genel Başkanı Frauke Petry'i e-posta aracılığı ile bir sonraki yönetim kurulu toplantısına davet etti. Konsey Başkanı Aiman Mazyek, konuya ilişkin Neue Osnabrücker Zeitung adlı gazeteye verdiği demeçte “Bilmek istediğimiz, Müslümanlardan neden nefret ettikleri” diye konuştu. Mazyek, söz konusu görüşmede konsey temsilcileri ile birlikte sığınmacı krizi ve İslam düşmanlığı üzerine tartışmak istediklerini kaydetti.

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Genel Başkanı Frauke Petry de Almanya Radyosu'na (Deutschlandfunk) verdiği demeçte, böyle bir görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi. Petry “Eminin ofisim ve Müslümanlar Konseyi arasında bir tarih belirlenecektir” diye konuştu.

AfD'nin hafta sonu yapılacak kongresinde partinin yeni programı kabul edilecek. Partinin programının ana çerçevesini oluşturan konulardan birini de Almanya'da minareler ve ezanın yasaklanması oluşturuyor.

Müslüman örgütlere suçlama

Diğer yandan Petry, davetin gündeme gelmesinin hemen öncesinde Rheinische Post gazetesine verdiği bir demeçte Almanya'daki uyum sorunundan Müslüman örgütlerin sorumlu olduğunu savunarak Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek'e eleştiriler yöneltmişti.

Mazyek'in AfD'nin Almanya'da Müslüman cemaati tümden tehdit ettiği eleştirisine yanıt veren Petry, "Bay Mazyek kendi saflarındaki antisemitizmin nedenlerini araştırsa ve İsrail'in var olma hakkıyla ilgili soruyu açıklığa kavuştursa daha iyi eder" diye konuştu. Birçok Müslüman'ın İsrail'in var olma hakkına olumsuz yaklaştığını savunan Petry, Almanya'da minarelere karşı olduğunu da belirtti. "Özelinde Müslüman olmak isteyen birinin minareye ihtiyacı yok" diyen Petry, minarelerin İslam'in hakimiyet iddiasını temsil ettiğini ve bunun da anayasa aykırı olduğunu savundu.

Mülteci kriziyle gelen yükseliş

Almanya için Alternatif (AfD) partisi mülteci krizi rüzgarını da arkasına alarak oy oranını artırdı. Şubat 2013'de Euro krizi döneminde Euro karşıtı olarak siyasete giren AfD, geçen mart ayında üç eyalette yapılan seçimlerde büyük bir çıkış yaptı. Saksonya-Anhalt eyaletinde yüzde 20'nin üzerinde oy alann AfD, Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde de meclise girmeyi başardı. Partinin 2017'de yapılan genel seçimlerde de Federal Meclis'e girmesi bekleniyor.