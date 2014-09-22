Müslümanlardan IŞİD’e karşı kampanya: 'Benim adımla değil'

IŞİD, kendi propagandasını yapma, Youtube’da kanlı videolar paylaşma ve ‘hashtag’ kullanma gibi yollarla sosyal medyayı etkili biçimde kullanıyor. Buna karşılık olarak dünyanın çeşitli yerlerinden Müslümanlar #NotInMyName (Benim adımla değil) ‘hashtag’i ile IŞİD’in kendi dinlerini temsil etmediğini vurgulayan bir kampanya başlattı.

Mashable’daki habere göre, 10 Eylül’de, Londra merkezli bir organizasyon olan ‘Active Change Foundation’ (Aktif Değişim Vakfı) hazırladıkları bir video ile birlikte kampanyalarını internette paylaşarak başlattı.

‘Active Change Foundation’ın kurucusu Hanif Qadir, Mirror’a İngiliz yardım görevlisi David Haines’in 13 Eylül’de IŞİD tarafından başının kesilmesinden bahsederken, “Masum bir insanın öldürülmesinin hiçbir din veya kesim için bir mazereti olamaz” dedi. “Bu IŞİD teröristleri gerçek Müslüman değiller. İslam’ın gerçek öğretileri olan barış, merhamet ve şefkati hayata geçirmiyorlar ve tüm insanlığa düşmanlar.”

Başladığından beri yükselişte olan sosyal medya kampanyası için son 7 gün içinde 14,000’den fazla ‘tweet’ atıldı. Müslümanlar ‘hashtag’ ile birlikte çektikleri fotoğraflarını Twitter ve Instagram’da paylaşıyor.

İşte hazırlanan video: