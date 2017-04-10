Müslümanlardan anlamlı dayanışma

Mısır'da Palmiye Pazarı sırasında iki Kıpti kilisesine düzenlenen saldırının ardından hatırı sayılır bir dayanışma dalgası yaşandı. Müslüman vatandaşlar Hristiyan azınlığa destek verdi, Twitter ve Facebook üzerinde ülkenin birliği üzerine yemin ederek terör mağduru Hristiyanlar için kan bağışında bulundular. Verilen mesaj teselli edici olduğu kadar da açıktı: Hepimiz Mısırlıyız! Tahrik ve şiddet yoluyla bölünmemize izin vermeyeceğiz!

Bu Mısır bizim dayanışmamızı da hak ediyor! Zira Mısırlılar teröre daha iyi bir yanıt veremezlerdi. Teröristlerin hesabı çünkü tam da Müslümanlarla Hristiyanlar arasına nifak sokmak ve Mısır toplumunu içeriden istikrarsızlaştırmaktı.

Mısırlı Hristiyanların iki saldırı sonrasında Müslüman tarafından gördüğü dayanışma o nedenle saldırıları tiksinti verici bir gururla üstlenen IŞİD'in tüm aktivist ve sempatizanlarına verilen önemli bir işaret. Burada Müslümanlar açıkça şunu ifade ederek bir tutum alıyor: Farklı dinden olanlara yönelik terörün bizim dinimizle hiç ama hiçbir ilişkisi yoktur!

El Sisi temkinli davranmalı

Şimdi hamle sırası siyasette. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi üç aylık bir olağanüstü hal ilan etti ve daha yoğun güvenlik tedbirleri alınacağını açıkladı. Mısırlı Hristiyanların bu korumaya acil olarak ihtiyacı var. Onların önünde kendi güvenlikleri için hükümete güvenmekten ve olabildiğince işbirliği yapmaktan başka bir seçenek bulunmuyor, her ne kadar bu onları menfur El Sisi rejiminin vasalları olarak gören radikal İslamcıların daha da hedefi haline getirecek olsa bile.

Oysa hükümet şimdiye kadar Hristiyanları korumayı ve Kıptilerin Sina Yarımadası'ndan sürülmesini ve öldürülmesini durdurmayı başaramadı. Bu noktada El Sisi'nin askeri araçları da devreye sokarak çok daha fazlasını yapması lazım. Ama bu sırada da temkinli olması şart. Hükümeti eleştirenlere ve muhaliflere daha sert bir yaklaşım ve özellikle de başka insan hakkı ihlalleri ölümcül olur. Bunlar toplumu bölebilir ve Hristiyanlar açısından durumu daha tehlikeli hale getirebilir.

©Deutsche Welle Türkçe

Rainer Sollich