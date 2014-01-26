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Dünya
Deutsche Welle

Müslümanlar'a dini tatil talebi

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, İslam Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini istedi.

26 Ocak 2014 16:15


Almanya Türk Toplumu yarın (27.01) yapılacak İslam Konferansı öncesinde bir açıklama yaptı. DPA'ya demeç veren Genel Başkan Kenan Kolat, Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini istedi.

Kolat, bunun Müslümanlar'a verilecek önemli bir sinyal olacağını ifade etti. Kolat bu öneriyi yarın Berlin'de yapılacak İslam Konferansı'nda da dile getireceklerini kaydetti.

Müslüman kuruluş ve derneklerin temsilcileri yarın yeni İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (CDU) ile ilk kez biraraya gelecek. İçişleri Bakanı uzun yıllardır devam eden İslam Konferansı'nın yeniden şekillendirilmesini istiyor. Bakanın yarınki toplantıda beklentilerini Müslüman temsilcilere iletmesi bekleniyor. Toplantıya Almanya Türk Toplumu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu yedi kuruluş katılacak.

2006 yılında dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble (CDU) tarafından hayata geçirilen İslam Konferansı, Müslümanlar ile hükümetin düzenli olarak görüş alışverişinde olmasını amaçlıyor. Ancak gözlemciler konferansı eleştirirek, son yıllarda sadece hükümetin güvenlik önlemlerinin ön plana çıktığını, Müslümanlar'ın öneri ve taleplerinin gözardı edildiğini belirtiyor. Müslüman kuruluşlar geçen yıl yapılan son buluşmada dönemin İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich'e (CSU) konferansın bu şekliyle artık anlamının kalmadığı eleştirisini dile getirmişlerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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