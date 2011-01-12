'Müslümanlara cinsel eğitim' tartışması

T24- Pakistan'da 81 yaşındaki Psikiyatr Mobin Ahtar'ın yazdığı ''Müslümanlara Cinsel Eğitim'' adlı kitabı ülkede tartışmalar yaratırken, bir siyasetçi tarafından pornografi olarak suçlandı.







Ülkede cinsel hayatın konuşulmadığını söyleyen Mobin Ahtar, bunun ciddi sorunlara yol açtığını söylüyor.

Psikiyatr yazar, kitabını İslami değerlerle örtüşür bir üslupta kaleme aldığını ve en başta gençlere ulaşmak istediğini söyledi.

Mobin Ahtar, ''Gençler, özellikle de erkek çocukları, ergenlik çağında bedenlerindeki değişimi bir hastalık olarak görüyor. Mastürbasyona başlıyorlar. Fakat çevreden yanlış bilgiler veriliyor; sağlıklarına kötü etkisi olduğu ya da günah işledikleri iddia ediliyor.'' dedi.

Psikiyatr, kitabının tamamen eğitim amaçlı olduğunu belirtiyor. Ancak Pakistan'da kitap hakkında herkes aynı görüşte değil.

Gençleri kötü yöne sevkettiğini söyleyenlerden tehditler alan Mobin Ahtar, bölgesel hükümetin siyasetçilerinden biri tarafından pornografi ile suçlandı.



Urduca baskıya farklı başlık





İngilizce baskısı ''Müslümanlara Cinsel Eğitim'' olan kitabın Urdu dilindeki versiyonu, eleştiriler göz önüne alınarak, ''Genç İnsanların Özel Problemleri'' olarak değiştirildi.





Psikiyatr Mobin Ahtar, meslek hayatında karşılaştığı çok sayıda vakanın kendisini bu kitabı yazmaya ittiğini, cinsel hayatları konusunda doğru bilgiden yoksun gençlerin depresyona -hatta kimi durumlarda inthara- sürüklenebildiğini söylüyor.

Pakistan toplumunda seks hakkında konuşmanın İslama aykırı olduğu inancının yaygın olduğunu belirten Mobin Ahtar, Kuran ve hadislerde cinsel konuların da işlendiğinin bilinmesi gerektiğini vurguluyor.



Çok az sayıda kitapçı satıyor



Ancak şimdiye değin Pakistan'da çok az sayıda kitapçı dükkanı Mobin Ahtar'ın kitabına raflarında yer vermeyi kabul etti.

Mobin Ahtar, gazetelere reklam ilanı verme girişimine de olumlu bir yanıt almadığını söylüyor.