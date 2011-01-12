T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Müslümanlara cinsel eğitim' tartışması

81 yaşındaki Psikiyatr Mobin Ahtar'ın yazdığı ''Müslümanlara Cinsel Eğitim'' adlı kitap Pakistan'da tartışma yarattı

12 Ocak 2011 02:00

T24- Pakistan'da 81 yaşındaki Psikiyatr Mobin Ahtar'ın yazdığı ''Müslümanlara Cinsel Eğitim'' adlı kitabı ülkede tartışmalar yaratırken, bir siyasetçi tarafından pornografi olarak suçlandı.



Ülkede cinsel hayatın konuşulmadığını söyleyen Mobin Ahtar, bunun ciddi sorunlara yol açtığını söylüyor.

Psikiyatr yazar, kitabını İslami değerlerle örtüşür bir üslupta kaleme aldığını ve en başta gençlere ulaşmak istediğini söyledi.

Mobin Ahtar, ''Gençler, özellikle de erkek çocukları, ergenlik çağında bedenlerindeki değişimi bir hastalık olarak görüyor. Mastürbasyona başlıyorlar. Fakat çevreden yanlış bilgiler veriliyor; sağlıklarına kötü etkisi olduğu ya da günah işledikleri iddia ediliyor.'' dedi.

Psikiyatr, kitabının tamamen eğitim amaçlı olduğunu belirtiyor. Ancak Pakistan'da kitap hakkında herkes aynı görüşte değil.

Gençleri kötü yöne sevkettiğini söyleyenlerden tehditler alan Mobin Ahtar, bölgesel hükümetin siyasetçilerinden biri tarafından pornografi ile suçlandı.


Urduca baskıya farklı başlık


İngilizce baskısı ''Müslümanlara Cinsel Eğitim'' olan kitabın Urdu dilindeki versiyonu, eleştiriler göz önüne alınarak, ''Genç İnsanların Özel Problemleri'' olarak değiştirildi.



Psikiyatr Mobin Ahtar, meslek hayatında karşılaştığı çok sayıda vakanın kendisini bu kitabı yazmaya ittiğini, cinsel hayatları konusunda doğru bilgiden yoksun gençlerin depresyona -hatta kimi durumlarda inthara- sürüklenebildiğini söylüyor.

Pakistan toplumunda seks hakkında konuşmanın İslama aykırı olduğu inancının yaygın olduğunu belirten Mobin Ahtar, Kuran ve hadislerde cinsel konuların da işlendiğinin bilinmesi gerektiğini vurguluyor.


Çok az sayıda kitapçı satıyor


Ancak şimdiye değin Pakistan'da çok az sayıda kitapçı dükkanı Mobin Ahtar'ın kitabına raflarında yer vermeyi kabul etti.

Mobin Ahtar, gazetelere reklam ilanı verme girişimine de olumlu bir yanıt almadığını söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24