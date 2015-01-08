Müslümanlar terör karşıtı gösteri planlıyor



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘nin (DİTİB) Dinlerarası Diyalog Sorumlusu Bekir Alboğa, Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yayınlanan haberde, büyük İslam derneklerinin teröre karşı büyük bir gösteri yapmayı planladığını kaydetti.

Müslüman ve laik göçmen derneklerinin birlikte terörizme kaşrı ve özgürlük yanlısı bir gösteri yapmayı planlandığını belirten Alboğa, “Şimdi daha fazla demokrasiye cesaret göstermeli ve omuz omuza verip birlikte özgürlük yönündeki değerlerimizi güçlendirmeliyiz“ şeklinde konuştu.

Yine Der Spiegel'e demeç veren Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, cuma günü Almanya'daki camilerde verilecek hutbelerde Paris'teki saldırıya değinileceğini kaydetti.

Fransa'da camilerde saygı duruşu talebi

Fransa'da da İslam dini temsilcileri teröre karşı gösteri yapılması çağrısında bulundu. Çok sayıda Müslüman derneğin temsilcileri yaptıkları kriz toplantısında, cuma günü Paris'in camilerinde namaz kılmak için toplanacak olan Müslümanlardan saldırı kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi.

Papa Françesko ile Roma'da yapılacak dinler arası görüşme için İtalya'da bulunan, önde gelen dört Fransız İslam âlimi de Müslümanlara Fransa'da büyük gösteriler düzenlemeleri çağrısında bulundu.

Fransa İslam Konseyi CFCM önderliğinde cumartesi günü düzenlenmesi planlanan büyük barış gösterisine tüm Müslümanlar davet edildi.