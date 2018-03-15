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Dünya
Deutsche Welle

Müslümanlar Konseyi tehditler nedeniyle bürosunu kapatıyor

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tehditler üzerine Köln kentindeki merkez bürosunu kapatma kararı aldı. Konsey Başkanı Mazyek, “Yeterince korunduğumuzu hissetmiyoruz” dedi.

15 Mart 2018 01:08

Müslümanlara ait derneklerin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), Başkan Aiman Mazyek'e yönelik ölüm tehdidi üzerine Köln kentindeki merkez bürosunu bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan Aiman Mazyek, "Yeterince korunduğumuzu hissetmiyoruz” dedi.

Haberde, çarşamba sabahı büroya gelen ve Mazyek'e yönelik ölüm tehdidi içeren mektubun zarfında beyaz bir toz bulunduğu belirtildi. Mektupta Nazilere ait sembollerin bulunduğu ve Mazyek'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik "hakaretlerine son vermemesi durumunda” öldürülmekle tehdit edildiği kaydedildi.

Ancak polis tarafından yapılan incelemelerde, zarfın içinde bulunan beyaz tozun zararsız olduğu tespit edildi. Polis sözcüsü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Çalışanlarımızın güvenliğini garanti edemiyoruz”

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi yönetiminin Köln merkez bürosunu kapatma kararının ardından Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Mazyek, "Çalışanlarımız şoka uğradı, bu tehditleri çok ciddiye alıyoruz ve çalışanlarımızın güvenliğini artık garanti edemiyoruz” dedi. "Düzenli olarak tehditler ve kimliği belirsiz kişiler tarafından hakaret mektupları aldıklarını” belirten Mazyek, ancak tehdidin "bu kadar açık bir şekilde olması ile yeni bir boyuta geçildiğini” söyledi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Nurhan Soykan da, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bu ilk ciddi tehdit değil, ama artık yorulduk ve bilinmeyen bir yerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Soykan, Mazyek'in yanı sıra kendisinin ve bir çok çalışanın da tehditler aldığını ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Müslümanlara ait 35 dernek ile özel kişileri çatısı altında toplayan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'ne bağlı 300 cami bulunuyor. Kuruluşun üyeleri arasında Almanya'da yaşayan Türk, Arap, Alman, Boşnak, İranlı ve Afrikalı Müslümanlar bulunuyor.

DW,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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