Müslümanlar işkence hükümlüsü Ay'a karşı

İşkence hükümlüsü Sedat Selim Ay’ın terör şefi yapılmasına Müslüman aydınlar bir imza kampanyasıyla tepki gösterdiler: İşkence insanlık suçudur. Ay açığa alınmalıdır.

Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadele Şubesi’nden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirilmesine dindar çevrelerden de tepki geldi. Aralarında HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Mazlum-Der İstanbul Şube Bakanı Cüneyt Sarıyaşar, ilahiyatçılar Prof. Dr. Sait Şimşek, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Mikail Bayram, Doç. Dr. Ahmet İnan, Doç. Dr. Bülent Sönmez, yazar Demet Teczan, insan hakları aktivisti Elif Girgin Akın, şair Cahit Koytak, yazar Murat Kapkıner ile gazeteci Mehmet Baransu’nun da olduğu dindar çevrelerden pek çok isim Ay’ın görevden alınması için imza kampanyası başlattı.

www.varide.net internet sitesinde imzaya açılan metinde, şunlar dendi: “Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yardımcılığı’na işkenceci olduğu mahkemece tescil edilmiş Sedat Selim Ay getirildi. Atama insan haklarına duyarlı, işkenceyi insanlık suçu sayan bütün çevrelerce hayret ve tepkiyle karşılandı. İnsan haklarına duyarlı bir anlayışın gelişmesine önem verdiğini her fırsatta dile getiren hükümet üyeleri ve Başbakanın işkenceciyi terfi ile ödüllendirmesi işkenceye ve işkenceciye verilen ödün anlamına gelmektedir. Atamanın bilgi eksikliğinden kaynaklamış olabileceğini düşünmek istiyoruz. Ortaya çıkan vahim yanlışın düzeltilerek, işkenceci Ay’ın açığa alınmasını, işkenceyi insanlık suçu gören biz aşağıda isimleri yazılı Müslümanlar olarak talep ediyoruz.” Diğer imzacılar ise şunlar: “Ahmet Mercan, Ali Kemal Temizer, Hikmet Zeyveli, Tahsin Varol, Mustafa Karaosmanoğlu, Erdal Sarıçam, Mahmut Kuru ve Handan Özduygu." (Hüseyin İstemil/ Taraf)