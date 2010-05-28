T24 - Facebook’ta yer alan Hazreti Muhammed karikatürlerine tepkili altı Pakistanlı, Müslümanlar için "Millatfacebook" adlı bir sosyal paylaşım sitesi kurdu.





Pakistan’ın kültür ve eğlence merkezi Lahor’da yaşayan altı IT uzmanı, tasarımı Facebook ile tıpatıp aynı olan bir sosyal paylaşım sitesi kurdu: Millatfacebook. Urduca “Millat”, millet anlamına geliyor. Site yöneticileri sadece üç gün içersinde çoğunluğu yirmili yaşlarda 4 bin 300 kişinin üye olduğunu açıkladı. Oysa Facebook'un Pakistan'daki üye sayısı 2,5 milyon. Üyeler, fotoğraf ve video yükleyebiliyor, arkadaşlarının duvarlarına mesaj gönderebiliyor ve chatleşebiliyor.







Neden ihtiyaç duyuldu?







Pakistan hükümeti geçtiğimiz hafta Facebook, YouTube ve Twitter gibi siteleri bloke etme kararı aldı. Facebook'a erişim de bu kapsamda 31 Mayıs'a kadar engellendi. Facebook'ta Hazreti Muhammed karikatürleri çizilmesi çağrısıyla bir grup oluşturulmuş, bazı avukatların başvurusu üzerine yasak kararı gelmişti.





Facebook'un Hazreti Muhammed'in resmedilmesi çağrısında bulunan grubu yasaklamaması üzerine buna tepki olarak kurulan “Millatfacebook” adlı sitede, “Müslümanlar tarafından Müslümanlar için kurulan bu site diğer dinlere mensup tatlı insanlara da açık” ifadeleri yer alıyor. Ayrıca “Bu site Hazreti Muhammed’in tüm sevenlerine aittir” deniliyor ve “her dine mensup kişilerin hakarete uğrama endişesi olmaksızın üye olabileceği” belirtiliyor.







Kullanıcılar için üç ilke







Sosyal paylaşım sitesi, “dünyadaki 1 milyar 570 milyon Müslüman ve tatlı insanlar arasında ağ oluşturma” vaadinde bulunuyor ve kullanım şartlarını şöyle sıralıyor: “İnsanlığa ve tüm insanların inançlarına saygı gösterilmeli ve kimseye saygısızlık edilmemeli.”





Yazılım şirketinin yetkilisi Umsan Zaheer, “Facebook'a bizimle uğraşırlarsa bunun sonuçlarına katlanmak durumunda kalacakları yönünde mesaj vermeyi hedefliyoruz” dedi. En büyük Müslüman sosyal paylaşım sitesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Zaheer, “Peygamberimize hakaret edenler onlara rakip olacağımızı ve büyük ticari kayba uğrayacaklarını hesaba katmalı” görüşünü savundu.