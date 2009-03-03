Müslümanlar en çok Suudi Arabistan'da mutlu

Gallup'un araştırmasına göre, Müslümanlar en çok Suudi Arabistan, Almanya ve ABD'de iyi yaşam sürdüklerine inanıyor.



Gallup tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, dünyada Müslümanlar'ın en çok Suudi Arabistan, Almanya ve ABD'de hayata daha olumlu baktıkları ve iyi yaşam sürdüklerine inandıkları öne sürüldü.



Gallup araştırmasına göre, Amerika'da yaşayan Müslümanlar'ın yüzde 41'i, Almanya'da yaşayan Müslümanlar'ın ise yüzde 49'u, kendilerini hayat basamaklarında yukarıda bir yerde görüyor. Bu oran, nüfusu Müslüman olan ülkelerden sadece Suudi Arabistan'da yüzde 51 gibi yüksek bir yüzdeye ulaştı.



Gallup'un, 10 basamaklı bir bir yaşamda, sıfırın, "olabilecek en kötü hayatı", 10'un da, "olabilecek en iyi hayatı" temsil ettiği bir sıralamada kendilerini nereye koydukları sorusuna, Müslüman Amerikalılar, kendilerini en azından 7'nci basamakta gördüklerini ve beş yıl içinde bunun daha da yükselmesi beklentisinde oldukları yanıtını verdi.



Araştırmaya göre İngiltere'deki Müslümanlar'ın sadece yüzde 8'i ve Fransa'daki Müslümanlar'ın ise sadece yüzde 23'ü hayatta kendilerini iyi bir basamakta görüyor. Gallup'a göre batı toplumlarında bunun tek bir istisnası Almanya. Almanya'daki Müslümanlar'ın yüzde 49'u, hayattaki yerlerine ilişkin olumlu bir bakışa sahip bulunuyor. Araştırmada, Almanya'daki Müslümanlar'ın büyük çoğunluğunun 1960 ve 70'li yıllarda Türkiye'den gelenlerden oluştuğu da

belirtildi. Yani Avrupa'da, Almanya'daki Türkler'in hayata bakışı, diğer ülkelerdeki Müslümanlar'a oranla daha olumlu.



Türkiye’de yüzde 20 iyi bir yerde yaşadığına inanıyor



Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden sadece Suudi Arabistan'da yüzde 51'in hayat basamaklarında kendisini iyi bir yerde görürken, Gallup araştırmasına göre Endonezya ve Pakistan'da bu oran yüzde 11, Mısır'da yüzde 13 ve Bangladeş, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de yüzde 20, Fas'ta yüzde 24 oldu.



Gallup'un, kendilerini hayat basamağında sıfır ile 4 arasında gören, yani sıkıntılı, acılı bir yaşamı olduğunu söyleyenlerin oranı Türkiye, Mısır ve Lübnan'da yüzde 20 ile 26 arasında değişirken, bu acılı hayat algılaması Ürdün'de yüzde 33, Pakistan'da yüzde 45 oldu.



ABD'de Müslüman Amerikalılar, nüfusun sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Amerikalı Müslümanlar'ın yüzde 35'i, Afrika'dan gelen göçmenler. Hindistan ve Pakistan kökenli Müslümanlar'ın ise toplumda daha yüksek bir gelir ve eğitim seviyesine sahip olduğu belirtiliyor.



Gallup, araştırma sonuçlarının, Müslüman Amerikalılar için 4 puan artı veya eksi hata payı göze alınarak, diğer ülkelerde ise 0,2 artı, eksi hata payı ile değerlendirilmesini tavsiye etti.

