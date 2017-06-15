Müslümanlar arasında terör karşıtı gösteri anlaşmazlığı

IŞİD ve diğer radikal İslamcıların "cinayetler işleyerek toplumu bölmeye çalıştıklarını” söyleyen Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, İslam dini ile ölümcül terör saldırılarının "aynı kefeye konmasının”, "IŞİD için olabilecek en iyi şey” olduğunu kaydetti.

Düsseldorf’ta çıkan "Rheinische Post” gazetesine konuşan Mazyek, gösteri düzenlemenin, toplumdaki birlik ve barış için mücadelenin ve radikal akımları kınamanın uygun bir yolu olduğunu vurguladı. "Sokağa çıkmalıyız” diyen Mazyek, bu nedenle radikal İslamcı teröre karşı cumartesi günü Köln'de, bir hafta sonra da Berlin'de düzenlenecek gösterilere katılacaklarını duyurdu.

"Bizimle değil” yürüyüşüne geniş destek

"Bizimle değil” başlığıyla yapılacak barış yürüyüşünde, Almanya'nın birçok köşesinden Müslümanlar, çok sayıda dernek ve tanınmış kişinin desteğiyle İslamcı terörü ve şiddeti protesto edecek. Yürüyüş, İslam bilimci Lamya Kaddor ile barış aktivisti Tarek Mohamed tarafından düzenleniyor.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ve Almanya Türk Toplumu'nun yanı sıra birçok siyasi parti ve Hristiyan grup da yürüyüşe destek veriyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller/Birlik 90, Sol Parti ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) çok sayıda önde gelen siyasetçisi de gösteri çağrısını imzalayanlar arasında yer alıyor.

'Göze girme hevesi'

Almanya'daki en büyük Müslüman kuruluş olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ise, bu çağrıya imza atmama kararı aldı. Gösteriyi düzenlemek isteyenlerin, Müslümanların ihtiyaçlarını gözetmek yerine "medyatik ve siyasi anlamda göze girme hevesiyle” hareket ettiklerini bildiren DİTİB, "teröre karşı ortak ve güçlü bir mesaj vermenin” önemini vurgularken "gösterinin organizasyon biçimini reddettiğini” duyurdu. DİTİB ayrıca Almanya'daki tüm camilerinde yarın teröre karşı ve barış taraftarı ortak bir cuma hutbesi okunacağını bildirdi.

DİTİB'in kararına Alman siyasetinden sert tepki

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise, Deutschlandfunk adlı radyoya yaptığı açıklamada DİTİB'in gösteriye katılmama kararının belli bir zihniyetin göstergesi olduğunu vurguladı ve DİTİB'in özellikle de Ramazan ayında açık bir işaret verme fırsatını elinden kaçırdığını belirtti. Federal Hükümet'in Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da, aynı radyoda eleştirisini dile getirdi. Kendi sıralarında, büyük güvensizliğe yol açan gelişmelerin kaydedildiği yönünde DİTİB'de henüz gerekli bilincin uyanmadığını belirten Özoğuz, Birliğin nerede durduğunu açıkça ortaya koymak zorunda olduğunu söyledi. Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Volker Beck de, DİTİB'in Köln'de düzenlenecek gösteriye yönelik eleştirileriyle kendini "sivil toplumun bir parçası olmaktan çıkardığını” kaydetti. DİTİB'in İslami dernekler arasında giderek daha büyük bir sorun teşkil ettiğini söyleyen Beck, "Dini bir kurum olarak Almanya'daki milyonlarca Müslümanı temsil etmek isteyenin, toplumsal sorumluluk da üstlenmesi gerek” dedi ve "DİTİB'in yapısının buna yetmediğini” kaydetti.

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AFP/epd/kna, AÜ/EC