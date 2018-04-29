'Müslümanlar Abedi'yi şikayet etti, devlet önlem almadı' iddiası

İngiltere'de Müslüman topluluğu için çalışan bir sosyal hizmetler görevlisi BBC'ye konuşarak, Abedi'yi tanıyan iki kişinin kendisini polisin anti-terörizm hattına şikayet ettiğini fakat bundan bir sonuç alınamadığını söyledi.

Görevli, zanlının radikal ve şiddet içeren görüşlerinden rahatsız olan kişilerin ayrı ayrı şikayetlerde bulunduğunu anlattı.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Abedi bu yılın başlarında Manchester'da bulunduğu sırada insanlara bir amaç uğruna ölmenin değerinden bahsetti ve Libya'daki çatışma ile intihar saldırıları hakkında radikal açıklamalar yaptı.

İsmini vermek istemeyen görevli, şikayeti yapan kişilerin Abedi'yi kolejden beri tanıdıklarını ve "intihar bombacısı olmanın normal olduğunu" söylemesi nedeniyle "terörü desteklediğinden şüphelendiklerini" belirtti.

Abedi'yi şikayet eden arkadaşları onunla tartışarak fikrini değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Sosyal hizmetler görevlisi BBC'ye "herkes Müslümanların böyle kişileri yetkililere bildirmediklerini söylüyor ama bu örnek Müslümanların adım attıklarını ve endişelerini dile getirdiklerini gösteriyor".

Telefon aracılığıyla yapılan şikayetlerin beş yıl önce yapıldığı, Abedi'nin o dönemde okulu bıraktığını, esrar içip Güney Manchester'lı çetelerle takıldığı düşünülüyor.

Manchester polisi ise bu iddialar konusunda yorum yapmaktan kaçındı.