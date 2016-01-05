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Dünya
Deutsche Welle

“Müslümanlar ABD’ye gelmesin”

ABD başkan aday adayı Donald Trump, yeni kampanya spotunda Müslümanların ABD’ye girişinin engellenmesini istedi.

05 Ocak 2016 11:11


Kamuoyu anketlerinde önde giden ABD başkan aday adayı Cumhuriyetçi Donald Trump, ilk kampanya spotunda yine Müslümanlara karşı ifadeler kullandı.

Iowa ve New Hampshire eyaletlerinde yayınlanacak olan 30 saniyelik tanıtım filminin odağında Trump'ın Müslümanların ABD'ye seyahat etmesine yasak getirilmesi talebi yer alıyor.

Reklamda aralık ayı başında San Bernardino'da 14 kişiyi öldüren iki İslamcı saldırganın fotoğrafları da gösteriliyor.

Videoda arka planda yer alan bir ses, “Politikacılar bu başka bir şeymiş gibi davranabilir ancak Donald Trump bunu radikal İslamcı terörizm olarak adlandırıyor“ diyor. Ayrıca, “Bu yüzden Müslümanların geçici olarak ABD'ye seyahatinin engellenmesini istiyor“ deniyor.

“Petrollerini alacak”

Trump'ın başkan olarak çok hızlı bir şekilde IŞİD militanlarının kafasını keseceği ve onların petrollerini alacağı kaydediliyor.

Reklamda gelen kaçak göçmenleri engellemek için Meksika sınırına bir duvar örülmesi konusu da gündeme getiriliyor.

Kamuoyu araştırmacıları, aylardır Trump'ı Cumhuriyetçi çevrede zirvede görüyor. İki eyalette yayınlanacak spotun haftada 2 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

Bu iki eyalette şubat ayı başında ilk seçimler olacak. 50 eyaletteki seçimlerin yaz başında tamamlanması bekleniyor. Cumhuriyetçilerin resmi olarak adaylarını 18-21 Temmuz'da parti kongresinde açıklamaları planlanıyor.

Demokrat kesimde ise ABD Başkanı Barack Obama, Hillary Clinton'ı favori olarak görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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