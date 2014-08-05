Müslüman'a 'kral' olmak yasak



Başında tüylü şapkası, kravatında bağlı olduğu atıcılar derneğinin sembolü ile omuzlara alınmış olan kral, yaptığı başarılı atışın keyfini kameralara poz vererek çıkarıyor. Mithat Gedik kuşkusuz bu fotoğrafın kısa bir süre sonra Almanya’nın tüm büyük gazetelerinde yayınlanacağını ve krallığının bu kadar büyük bir tartışmaya yol açacağını düşünmemişti.

33 yaşındaki Gedik lise eğitimi sırasında Katolik inancını seçmeli ders olarak görmüş, Katolik eşinden dört çocuk sahibi olmuş ve ayrıca yaşadığı bölgenin gönüllü itfaiyesine üye olan, tam da Almanların büyük çoğunluğu için örnek bir şekilde uyum sağlamış bir kişi. Üstelik büyük bir şirketin temsilcisi olarak iyi de bir işi var. „St. Georg Sönnern-Pröbsting Atıcılar Kardeşliği“ isimli derneğin de yönetim kurulu üyesi.

Dernekten atılması söz konusu

Gedik, 18 Temmuz günü düzenlenen atış etkinliğinde yaptığı başarılı atışla 'Atıcılar Kralı‘ unvanını aldı. Dernek içindeki sembolik anlamı dışında hiç bir önemi olmayan bu unvana ise atıcılar derneklerinin çatı örgütü olan Tarihi Alman Atıcı Kardeşlikleri Federasyonu karşı çıkıyor.

Gerekçe ise basit: Mithat Gedik’in bağlı olduğu atıcılar derneğinin tüzüğünde, üye olmak için Hristiyan olma şartı koşulmuş. Federasyonun sözcüsü Rolf Nieborg'a göre bu yüzden Müslüman olan Gedik’in bırakın krallığı, dernekten atılması gerekiyor.

Dernekler Hukuku konusunda uzman olan Avukat Michael Röcken de tüzüğün federasyonu haklı çıkardığını, tüzükte böyle bir madde varken Gedik'in en baştan üye yapılmasının hata olduğunu bildirdi. Röcken ayrıca söz konusu tüzüğün dernek kütüğüne işlendiğini ve hukuki açıdan geçerli olduğunu vurguladı.

St. Georg Sönnern-Pröbsting Atıcılar Kardeşliği eğer Mithat Gedik’i üyelikten atmaz ise Tarihi Alman Atıcı Kardeşlikleri Federasyonu’ndan ihraç edilebilir. Olayın başrolünde yer alan Gedik tüm bu yaşananlara hiç anlam veremiyor.

Gedik şaşkın

21'inci yüzyılda hala böyle tartışmalar yürütülebilmesine çok şaşırdığını söyleyen Gedik son günlerde çok sayıda destek mesajı aldığını da dile getiriyor. Avukat Michael Röcken’e göre dernek, Gedik'i yarışmalara ve şampiyonalara sokmayarak kendi bünyesinde pasif bir üye olarak barındırabilir ancak bunun da ikinci sınıf bir üyelik anlamına geleceğini ifade eden Röcken, konunun tam anlamı ile çözümü için en iyi yolun mahkeme olduğunu dile getirdi.

Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yoğun bir tartışma var. Mithat Gedik’e reva görülen muamelenin Hristiyanlıkla hiç bağdaşmadığını söyleyenlerin yanı sıra, atıcı derneklerindeki üyelerin kaçının hala Kilise'ye kayıtlı olduğunu sorgulayanlar mevcut. Ancak en çarpıcı teklif, Tarihi Alman Atıcı Kardeşlikleri Federasyonu’nun bir üyesinden geldi. Üyenin, sorunun çözüme kavuşturulması için Mithat Gedik'in Hristiyanlığa geçmesini önerdiği belirtiliyor.