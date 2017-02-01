Müslüman ve Yahudi çocukların protesto fotoğrafının hikayesi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın bazı ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişine dair getirdiği kısıtlamalara karşı düzenlenen gösterilerde çekilen, babalarının omuzlarına çıkmış Müslüman ve Yahudi çocukları gösteren fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.

Müslüman baba üzerinde "Empati" yazan bir döviz taşırken, Yahudi babanın elinde "Bunu daha önce gördük. Bir daha asla. Yahudiler yasağa karşı" yazan bir döviz vardı.

Chicago Tribune gazetesinin fotoğrafçısı Nuccio DiNuzzo tarafından çekilen ve ilk olarak gazetenin fotoğraf servisinin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf, 16 binden fazla kez yeniden paylaşıldı.

Gazetede yer alan habere göre, Pazartesi günü Chicago'daki O'Hare Havaalanı'nda çekilen bu fotoğrafın sosyal medyada çok konuşulmasının ardından iki baba, önümüzdeki hafta ailelerini, barışı kutlamak için bir akşam yemeğinde buluşturmaya karar verdi.

CNN'in aktardığına göre Müslüman baba Fatih Yıldırım, Türkiye'den 2002'de ABD'ye gelmiş ve Trump'ın seçim döneminde göçmenlerle ilgili açıklamaları üzerine geçen yıl ABD vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş.

Fatih Yıldırım, 7 yaşındaki kızı Meryem'i yorulduğu için omzuna aldığını söylüyor.

Aynı anda Haham Jordan Bendat-Appell, 9 yaşındaki oğlu Adin'in protestoyu daha iyi görebilmesi için onu omuzlarına alıyor.

Ve böylece bir Müslüman ve bir Yahudi çocuğun etkileşiminin göründüğü fotoğraf ortaya çıkıyor.

Adin, "Nefrete burada yer yok" yazılı bir döviz taşıyor, Meryem'in dövizinde ise "sevgi" yazıyor.

Jordan Bendat-Appell "Herşey çok çabuk oldu" diyor.

Pazartesi günü protestoyu takip etmesi için görevlendirilen gazetenin 25 yıllık foto muhabiri DiNuzzo, iki çocuğun hemen dikkatini çektiğini söylüyor.

DiNuzzo "'Bu gerçek olamayacak kadar iyi' diye düşündüm. Bir tarafta Müslüman bir çocuk, diğer tarafta Yahudi bir çocuk ve babası, çok tatlı çocuklar. Bu fotoğrafın önemli olacağını biliyordum" diyor.

DiNuzzo, pankartta yazanları görüntüleyebileceğinden emin olamamış ilk başta. Ama iki baba konuşmak için birbirlerine döndüklerinde pankartta yazanları fotoğraflayabilmiş.

Illionis eyaletindeki Schaumburg kentinde bir dükkan işleten Yıldırım, göçmenlere yardımcı olmaya çalışan gönüllü avukatlara kurabiye getirmek için eşi ve dört çocuğu ile havaalanına geldiğini anlatıyor.

"Onlara buradaki gerçek kahramanlar olduklarını söyledim" diyor Yıldırım ve avukatlar eşinin yaptığı çikolatalı kurabiyeleri yerken onlar da protestoya katılıyor.

Yıldırım, "Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki gerilimi biliyorum. İnsanlar birbirimizden nefret ettiğimizi düşünüyorlar. Ama biz kavga etmiyoruz. Yan yana geldiğimizde normal sohbetler edebiliyoruz. Barış için birlikte çalışabiliriz" diyor.

Bendat-Appell ise oğlunu haftalık yüzme dersinden sonra inandıkları için ayağa kalkmanın ne demek olduğunu anlaması için protestoya getirmiş.

Bendat-Appell anne ve babasının Yahudi soykırımı sırasında bir dönem kamplarda kaldıklarını ve hayatta kalmayı başardıklarını anlatıyor.

New York'taki Yahudi Maneviyatı Enstitüsü'nde hahamlık yapan Bendat-Appell, tarihten ders çıkarılması gerektiğine inanıyor.

"Geleneklerimiz bugünün dünyasında harekete geçmek için tarihin hatırlanması konusunda açık" diyor.