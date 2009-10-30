Müslüman oldu, kayboldu

İngiltere’de 14 yaşındaki bir kız İslam dinini seçmesinin ardından kayıplara karıştı. Genç kız son olarak seccade satın alırken görüldü.

Sarah Dunn ismindeki kızın, Kuran öğrenmeye karar verdiği için son dönemlerde ailesiyle kavga ettiği ve bu konuda arkadaşlarıyla da sık sık tartıştığı bildirildi.

Son olarak 28 Eylül’de ailesi tarafından arabayla Herefordshire kasabasındaki okuluna bırakılan kızdan o tarihten bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Sarah, aynı gün bir alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarında seccade alırken görüntülendi.

İngiliz güvenlik güçleri genç kıza ulaşmak için seferber olurken, ülkedeki İslami liderler, Müslüman cemaatine Sarah’ın bulunması için polise yardım etmeleri çağrısında bulundu.