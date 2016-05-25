Müslüman öğrenciye el sıkma mecburiyeti!



Karara neden olan olayda, Therwil Ortaöğretim Okulu'nda okuyan 14 ve 15 yaşındaki Suriyeli iki kardeş, öğretmenlerinin elini sıkmayı reddetmişti. İki Müslüman genç İslam'ın aile dışındaki kadınlarla bedensel teması yasakladığı gerekçesiyle öğretmenlerine ellerini uzatmadıklarını söylemişti. Okul idaresi bunun üzerine özel bir izin çıkartarak İsviçre'de öğretmeni selamlama biçimi olan tokalaşmanın iki öğrenci tarafından yapılmamasını sağlamıştı.

Kantonun eğitim öğretim dairesi, bu özel izni kaldırdı. Karara gerekçe olarak, kadın erkek eşitliğiyle ilgili kamu yararının ve yabancıların uyumunun, din özgürlüğünden "oldukça" ağır bastığı gösterildi. Kararda "Tokalaşma bu nedenle bir öğretim görevlisi tarafından talep edilebilir" denildi. Öğrencilerin el sıkışmayı reddetmesi durumunda kendilerine 5 bin Frank (4 bin 500 euro) para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

Therwil Ortaöğretim Okulu, idarenin verdiği kararı "bundan sonraki süreci açıklığa kavuşturduğu için" memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

İsviçre kamuoyunda tartışma yaratan olay, Suriyeli aile açısından da sonuçlar doğurmuştu. Her iki öğrencinin babası olan imam, 2001 yılında İsviçre'ye göç etmişti. İsviçre makamları geçen ay kendisine bir yazı göndererek ailenin vatandaşlık başvurusunun askıya alındığını bildirdi.