Müslüman mültecilere karşı 'tel örgülere domuz kafası'

Avrupa Parlamentosunda görev yapan Macar parlamenter tarafından gönderilen bir tweet mülteciler konusunda son dönemlerin en büyük skandalına neden oldu.

Aynı zamanda bir tarihçi olan Schöpflin György, Müslüman mültecilerin Macaristan'a girmesini engellemek için tel örgülere "domuz kellesi" asılmasını önerdi.

Mesajın Avrupa basınında yaygınlaşması ve eleştirilere hedef olması üzerine György Schöpflin mültecilerden özür de dilemedi ve mesajının içeriğinin yanlış okunduğunu savundu.

Macar parlamenter bu mesajı, Macaristan Sırbistan sınırına birilerinin mültecilere karşı korkuluklar astığını konu alan bir haberi okuduğunda attığını söyledi.

Schöpflin mesajıyla "korkulukların işe yaramayacağını, domuz kafalarıyla çok daha kesin sonuç alınacağını dile getirdiğini, ve şimdi de bunun doğru olduğunu düşündüğünü" vurguladı.

Schöpflin söylediklerinden birilerinin neden alındığını anlamadığını da söyledi. "Domuz bilindiği gibi haramdır. Domuz kafası orada dururken Müslümanlar sınırdan girmez, bu bir olgu, hakaret değil, dolayısıyla yanlış bir şey söylemedim" dedi.

Schöpflin'in açıklamaları eleştirilere neden oldu. Human Rights Watch (HRW) temsilcisi Andrew Stroehlei bu "tiksinti verici" sözleri ilk duyduğunda bunların ırkçı bir nazinin sözleri olduğunu düşündüğünü, ama bu cümleleri söyleyenin bir AP üyesi olduğunu sonra öğrendiğini" söyledi.

Domuz kafasıyla Müslüman mültecileri "ürkütmek" düşüncesi Avrupa'da yeni değil.

Geçen sene Hollanda'nın Enschedeb kentinde hükümet tarafından "mülteci kampı" yapılması düşünülen bir alana kimliği belirsiz kişiler tarafından domuz kafaları asılmış ve bunun üzerine de soruşturma başlatılmıştı.

Bu yıl Avusturya'nın Graz kentinde İslam Kültür Merkezi'nin kapısına domuz kafası asılmış ve duvarlara kan sürülmüştü. Bu olayda sanıklar ele geçirilmişti.

Bu yılın Mayıs ayında da Almanya'da Stralsund 'da Angela Merkel'in seçim bürosunun kapısına domuz kafası bırakılmıştı.