Anadol'un spor modeli olan STC-16 ilk üretildiğinde büyük heyecan uyandırmıştı.

Yolların 'Süper Türk Canavarı' - FOTOGALERİ

Her arabayı bayram gibi kutluyoruz

35 Tanesi Yürür Durumda

2 Yıla ve 25 Bine Patlıyor

İlk andan beri Müslüman korveti (Corvet) lakabını alan ve sadece 175 adet üretilen Anadol STC-16'ya binmek bugün çok zor. Ama imkânsız değil. Bir grup hayran bir araya geldi, bu Süper Türk Canavarı'nı yeniden yollara döndürdü.Anadol’un spor modeli olan STC-16 ilk üretildiğinde büyük heyecan uyandırmıştı. O yılların modasına uygun olarak uzun burunlu, iki kişilik ve son derece havalıydı. Gençler ona modelinin baş harflerinden yola çıkarak Süper Türk Canavarı ya da Müslüman korveti diyordu. 1973-75 arasında sadece 175 tane üretildi.Bir grup Müslüman korveti hayranı, tıpkı diğer Anadol meraklıları gibi internet üzerinden organize oldu. STC-16.org adresli bir siteleri var. Bu sitede birbirleriyle tanışıp, ellerindeki araçların eksiklerini tamamlamak için birlikte hareket ediyorlar.Bu aracı yazın kalabalık bir caddede bir Ferrari ile bir Lamborghini arasına koyun, gelip geçenin en çok hangi arabaya baktığına siz karar verin. Hem saldırgan hem de masum bir görünümü var. Bu arabalara duyduğumuz tutku bizi bir araya getirdi. Yaptığımız her restorasyonu bayram gibi kutluyoruz.Bugün 50 kadar STC-16 olduğu tahmin ediliyor. 30-35 tanesi yürür durumda ve 6 tanesi mükemmele yakın şekilde restore edildi.STC hayranları aracın orijinal dashboard denilen çizimlerini ele geçirmişler, gereken eksik parçaların yeniden üretilmesi için bunları kullanıyorlar. Orijinale yakın bir gösterge ya da yan dikiz aynası istiyorsanız, İngiltere’den getirtmenin yolunu bulmuşlar. Ama koltuk ve direksiyon tedarik etmek çok zor…Bunların dışındaki her şey diğer Anadol’larda da kullanıldığı için, bulunması daha kolay. Ama iş parça bulmakla bitmiyor. İyi bir fiber ustasına ihtiyacınız olacak. İşte STC-16 tutkunları bütün bu bilgileri sitede paylaşıyor, yeni meraklılara ağabeylik, danışmanlık yapıyor.Bir STC-16’ya binmeye karar verdiyseniz, gözden çıkarmanız gereken çok şey var. Birincisi aracın durumuna ve eksik parçalara göre bazen 2 yılı bulan bekleme süresi. İkincisi 25 bin liraya varan ek masraflar. Bol bol arkadaş tavsiyesi, plan-proje-çözüm üretmek için harcanan saatler, geceler ve haftasonları... Metin Berberoğlu en ufak bir parça için bile bazen çok uğraşmak gerektiğini söylüyor.