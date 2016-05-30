36 Müslüman Kardeşler üyesine müebbet hapis cezası



5 Temmuz 2013 tarihinde İsmailiye kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını kışkırttıkları gerekçesiyle mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile 35 kişiye müebbet hapis cezası verdi. Muhammed Bedii daha önce de başka davalardan idam ve hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme 48 sanık hakkında da 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Davada 20 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Başkent Kahire'de pazar günü görülen bir başka davada da Müslüman Kardeşler üyesi olduğu belirtilen 8 kişi hakkında idam cezası verildi, 18 kişi de uzun hapis cezalarına çarptırıldı. Uluslararası Af Örgütü'nden Magdalena Mugrabi-Talhami sanıkların işkence gördüklerine dikkat çekerek kararın adil olmadığını söyledi.

Mısır'da 2013 yılının temmuz ayında dönemin genelkurmay başkanı Abdülfettah el Sisi tarafından Muhammed Mursi'ye yapılan askeri darbe sonrasında Müslüman Kardeşler terör örgütleri listesine alınmıştı. Mısırlı insan hakları örgütleri şiddete karışmış olsun olmasın on binlerce hükümet karşıtının bu dönemde tutuklandığını ya da yargılandığını kaydediyor.