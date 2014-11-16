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Dünya
Deutsche Welle

Müslüman Kardeşler terör listesinde

Birleşik Arap Emirlikleri IŞİD ve El Kaide’nin yanı sıra Müslüman Kardeşler’i de terör örgütleri listesine aldı.

16 Kasım 2014 15:42


Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti cumartesi yeni terör örgütleri listesini kabul etti. IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşlerin terör örgütü ilan edildiği listede Yemen'deki Şii isyancı Husi hareketi, Nijerya'da etkin olan radikal İslamcı Boko Haram ile Libya ve Tunus'ta aktif olan Ensar El Şeria da bulunuyor.

80 gruptan oluşan listenin hükümet tarafından ağustos ayında kabul edilen terörle mücadele yasası uyarınca onandığı belirtiliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre bu örgütlere destek vermek ya da iletişime geçmek ceza kapsamına alınıyor.

Listede İngiltere, Finlandiya, İtalya, İsveç, Sırbistan ve ABD'de etkin olan çeşitli İslami kuruluşlar da terör örgütü olarak tanımlandı.

Mısır hükümeti aralık ayında Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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