Müslüman Kardeşler terör listesinde



Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti cumartesi yeni terör örgütleri listesini kabul etti. IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşlerin terör örgütü ilan edildiği listede Yemen'deki Şii isyancı Husi hareketi, Nijerya'da etkin olan radikal İslamcı Boko Haram ile Libya ve Tunus'ta aktif olan Ensar El Şeria da bulunuyor.

80 gruptan oluşan listenin hükümet tarafından ağustos ayında kabul edilen terörle mücadele yasası uyarınca onandığı belirtiliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre bu örgütlere destek vermek ya da iletişime geçmek ceza kapsamına alınıyor.

Listede İngiltere, Finlandiya, İtalya, İsveç, Sırbistan ve ABD'de etkin olan çeşitli İslami kuruluşlar da terör örgütü olarak tanımlandı.

Mısır hükümeti aralık ayında Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etmişti.