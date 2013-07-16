'Müslüman Kardeşler, 'kalesi' İsmailiye'de destek kaybediyor'

Mısır'ın başkenti Kahire'ye 150 kilometre uzaklıktaki İsmailiye kenti Müslüman Kardeşler hareketi için çok büyük sembolik öneme sahip.

Ülkenin dinî liderlerinden Hasan el-Benna, 1928 yılında Müslüman Kardeşler örgütünü bu kentte kurdu.

BBC Arapça servisinden Ahmed Maher'e göre, kentin en yoksul bölgelerinden birinde bulunan El-Rahma Camii, örgütün ilk merkezi olmuş, siyasal İslam ve hayır işlerini birleştiren hareket için bir sıçrama tahtası görevi görmüştü.

Tarihsel olarak, yaptıkları yardım çalışmaları örgütün desteğini artırmış, büyük bir parti tabanı oluşturmuş ve taraftarları arasında sarsılmaz bir sadakat oluşmasını sağlamıştı.

Ramazan yardımları

Ara sokaklardan birinde bir evde, Ramazan ayında yoksullara dağıtılacak gıda malzemeleri depolanmış. Müslüman Kardeşler'in genç üyeleri şeker, pirinç ve un dolu torbaları, yoksullara dağıtmak üzere evin önünde bekleyen kamyonetlere yüklüyor.

52 yaşındaki emekli elektrikçi Şükrü Halid, "Müslüman Kardeşler uzun yıllar boyunca çok büyük yardım çalışmaları yaptı. Yoksullara, yetimlere, evlenmek isteyen gençlere yardım ettiler. Bunu kendileri için değil Allah rızası için yaptılar" diyor.

Halid, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesi ardından, İsmailiye'de de başlayan Müslüman Kardeşler karşıtı duygulardan büyük üzüntü duyduğunu söylüyor ve "İnsanların yıllar boyunca verilen mücadeleyi, yapılan yardımları unutup eski rejimin komplocularını dinliyor olması büyük haksızlık" diyor.

Geçen ay Muhammed Mursi karşıtı eylemlerin başlaması ardından İsmailiye'de de protesto gösterileri düzenlendi.

Öfkeli kalabalıklar, Muhammed Mursi'yi 'iktidar sevdasına' düşmekle suçlayıp ülkenin çökmekte olan ekonomisi için hiçbir adım atmamakla suçladı.

Mursi karşıtı sloganlar





Müslüman Kardeşlerin hâlâ gözde bir hareket olması için yaptığı yardım çalışmaları yeterli olsaydı fazla bir sıkıntı yaşamayacaklardı. Ama bunun yeterli olmadığı açıkça ortada.

Müslüman Kardeşler hareketi, kuruluşundan bu yana karşı karşıya kaldığı en önemli krizle mücadele ediyor. Kurdukları parti güç kaybediyor, özellikle de kurulduğu bu kentte.

İsmailiye'de Müslüman Kardeşler'e destek verildiğine dair görünür kanıtlar bulmak çok güç. Kentte dolaştığımız süre boyunca, ne devrik Cumhurbaşkanı Mursi'ye destek veren bir poster gördük ne de Müslüman Kardeşler'e ait bir afiş.

Tam tersine, kentin en büyük resmî dairesinin duvarlarına yazılmış, Müslüman Kardeşler karşıtı sloganlarla karşılaştık. Bir tanesi "Çek git artık", diğeri "Müslüman Kardeşler'in iktidarına hayır" diyordu.

Müslüman Kardeşler'e verilen desteğin nasıl azaldığının bir kanıtı da kentin pazarı. En temel ürünlerin fiyatı, Muhammed Mursi'nin iktidarda olduğu son bir yıl içinde çok büyük oranda artmış.

Pazar yerinde karşılaştığımız Muhammed Gad, "Bir paket yağ alsanız ve son kullanma tarihinin geçtiğini görseniz ne yaparsınız? Atarsınız çöpe gider" diyor ve ekliyor: "Mursi'nin görevdeki bir yılı tamamen olumsuzdu. Mısırlılar, ordunun da desteğiyle işte bu nedenle ayaklandılar Mursi'ye karşı."

Müslüman Kardeşler'in kalesi İsmailiye'de genel görüş, ordunun eski cumhurbaşkanına karşı bir halk ayaklanmasına destek verdiği yönünde.

Olanlara kimse 'darbe' demiyor. Pek çok kişi generallerin yeniden iktidarda olmasından memnun... En azından şimdilik...

(BBC Türkçe)