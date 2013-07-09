Müslüman Kardeşler Adli Mansur'un seçim takvimini reddetti

Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketinin üst düzey yetkilileri, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un açıkladığı seçim takvimini reddetti. Hareketin lider kadrosundan İsam el Aryan, anayasa değişiklikleri ve gelecek yıl seçim yapılmasını öngören takvimin "ülkeyi başladığı noktaya geri götüreceğini" söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hareketin siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin Başkan Yardımcısı El Aryan, Mansur'un açıklamalarını "darbecilerin atadığı bir adamın ülkeyi başlangıç noktasına geri götüren anayasa fermanı" diye tanımladı. Hürriyet ve Adalet Partisi'nin hukuk danışmanı Ahmed Ebu Baraka da takvimin "geçersiz ve gayrimeşru" olduğunu söyledi.

Adli Mansur yeni takvimi, dün devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutulduğu sanılan Cumhuriyet Muhafızları kışlasının önünde toplanan destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu en az 51 kişinin ölmesinden sonra açıkladı. Müslüman Kardeşler'in Sözcüsü Cilad el Haddad AFP'ye yaptığı açıklamada, protestolar ve oturma eylemlerinin ülke çapında süreceğini belirtti.



Seçimler 2014 başında



Mısır'daki kutuplaşmanın bir tarafındaki Müslüman Kardeşler taraftarları, ülkede seçimle göreve gelen ilk İslamcı lider olan Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrilmesini demokrasi girişimine darbe olarak nitelendiriyor. Muhalifler ise ordu müdahalesi öncesinde milyonlarca kişinin Mursi'nin istifası talebiyle sokaklara döküldüğüne dikkat çekiyor.

Mansur'un açıkladığı takvime göre, 15 gün içinde yeni anayasayı hazırlamakla görevli kurul yeniden oluşturulacak. Yapılacak anayasa değişiklikleri 4 ay içinde referanduma sunulacak. Takvime göre, parlamento seçimlerinin 2014 yılı başlarında, Cumhurbaşkanı seçiminin ise parlamentonun toplanmasının ardından yapılması öngörülüyor.

10 gün içinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların dinmesi için "itidal" çağrısı yapan Amerika Birleşik Devletleri, herhangi bir taraftan yana olmadığını vurgularken, orduya yapılan askeri yardımın süreceğini açıkladı.