T24 LogoT24 Logo
Dünya

Müslüman Kardeşler Adli Mansur'un seçim takvimini reddetti

Müslüman Kardeşler'in siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin Başkan Yardımcısı İsam el Aryan, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un açıkladığı seçim takviminin Mısır'ı başladığı noktaya geri götüreceğini belirtti

09 Temmuz 2013 18:35

Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketinin üst düzey yetkilileri, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un açıkladığı seçim takvimini reddetti. Hareketin lider kadrosundan İsam el Aryan, anayasa değişiklikleri ve gelecek yıl seçim yapılmasını öngören takvimin "ülkeyi başladığı noktaya geri götüreceğini" söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hareketin siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin Başkan Yardımcısı El Aryan, Mansur'un açıklamalarını "darbecilerin atadığı bir adamın ülkeyi başlangıç noktasına geri götüren anayasa fermanı" diye tanımladı. Hürriyet ve Adalet Partisi'nin hukuk danışmanı Ahmed Ebu Baraka da takvimin "geçersiz ve gayrimeşru" olduğunu söyledi.

Adli Mansur yeni takvimi, dün devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutulduğu sanılan Cumhuriyet Muhafızları kışlasının önünde toplanan destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu en az 51 kişinin ölmesinden sonra açıkladı. Müslüman Kardeşler'in Sözcüsü Cilad el Haddad AFP'ye yaptığı açıklamada, protestolar ve oturma eylemlerinin ülke çapında süreceğini belirtti.


Seçimler 2014 başında


Mısır'daki kutuplaşmanın bir tarafındaki Müslüman Kardeşler taraftarları, ülkede seçimle göreve gelen ilk İslamcı lider olan Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrilmesini demokrasi girişimine darbe olarak nitelendiriyor. Muhalifler ise ordu müdahalesi öncesinde milyonlarca kişinin Mursi'nin istifası talebiyle sokaklara döküldüğüne dikkat çekiyor.

Mansur'un açıkladığı takvime göre, 15 gün içinde yeni anayasayı hazırlamakla görevli kurul yeniden oluşturulacak. Yapılacak anayasa değişiklikleri 4 ay içinde referanduma sunulacak. Takvime göre, parlamento seçimlerinin 2014 yılı başlarında, Cumhurbaşkanı seçiminin ise parlamentonun toplanmasının ardından yapılması öngörülüyor.

10 gün içinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların dinmesi için "itidal" çağrısı yapan Amerika Birleşik Devletleri, herhangi bir taraftan yana olmadığını vurgularken, orduya yapılan askeri yardımın süreceğini açıkladı.

ETİKETLER

mısırmuhammed mursiaskerdarbeadli mansurseçim takvimimüslüman kardeşlerret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24